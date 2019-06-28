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    Пирес – об участии Петербурга в Евро-2020: «Один из величайших городов России. Прекрасное место для футбола»

    Экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес поделился мнением о проведении матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

    – Какие ожидания вы связываете с городом, где пройдут четыре матча чемпионата Европы в 2020 году?

    – Я думаю, что это удачное, хорошее место для проведения матчей Евро, потому что россияне очень любят футбол. Вы прекрасно справились с проведением чемпионата мира в 2018 году, вы построили очень хороший стадион в Санкт-Петербурге, мне удалось его увидеть, он невероятный.

    УЕФА выбрал красивый город и хороший стадион. Все знают, что Санкт-Петербург – один из величайших городов России, так считаю и я.

    Вы организуете проведение четырех матчей Евро, в том числе четвертьфинала. Для меня это прекрасное место для проведения футбольных матчей.

    – У Петербурга есть возможность принять финал Лиги чемпионов в 2021 году. Еще один претендент – Мюнхен. Есть у российского города реальный шанс обойти немецкий в борьбе за право проведения финала?

    – Считаю, что у Петербурга есть такой шанс, потому что здесь новый стадион, россияне любят футбол. Для УЕФА иногда важно проводить такие матчи в новых местах. Полагаю, что у Петербурга есть преимущество, потому что все знают Мюнхен, все знают, что там хороший стадион. Это здорово.

    Но арена в Петербурге очень-очень хорошая. И для фанатов здорово, когда есть возможность увидеть новые места. Так можно открывать города. А в Петербурге многое сошлось: история, прошлое, здесь есть, что открыть, увидеть. Я надеюсь, что Петербург получит финал Лиги чемпионов в 2021 году.

    • По информации Sky Sports, на следующей неделе УЕФА сообщит о том, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов-2020/21.

    Источник: «Р-Спорт»

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