Пирес – об участии Петербурга в Евро-2020: «Один из величайших городов России. Прекрасное место для футбола»

Экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес поделился мнением о проведении матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

– Какие ожидания вы связываете с городом, где пройдут четыре матча чемпионата Европы в 2020 году?

– Я думаю, что это удачное, хорошее место для проведения матчей Евро, потому что россияне очень любят футбол. Вы прекрасно справились с проведением чемпионата мира в 2018 году, вы построили очень хороший стадион в Санкт-Петербурге, мне удалось его увидеть, он невероятный.

УЕФА выбрал красивый город и хороший стадион. Все знают, что Санкт-Петербург – один из величайших городов России, так считаю и я.

Вы организуете проведение четырех матчей Евро, в том числе четвертьфинала. Для меня это прекрасное место для проведения футбольных матчей.

– У Петербурга есть возможность принять финал Лиги чемпионов в 2021 году. Еще один претендент – Мюнхен. Есть у российского города реальный шанс обойти немецкий в борьбе за право проведения финала?

– Считаю, что у Петербурга есть такой шанс, потому что здесь новый стадион, россияне любят футбол. Для УЕФА иногда важно проводить такие матчи в новых местах. Полагаю, что у Петербурга есть преимущество, потому что все знают Мюнхен, все знают, что там хороший стадион. Это здорово.

Но арена в Петербурге очень-очень хорошая. И для фанатов здорово, когда есть возможность увидеть новые места. Так можно открывать города. А в Петербурге многое сошлось: история, прошлое, здесь есть, что открыть, увидеть. Я надеюсь, что Петербург получит финал Лиги чемпионов в 2021 году.