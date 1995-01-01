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    Sky Sports: на следующей неделе УЕФА подтвердит, что Петербург примет финал ЛЧ-2020/21

    Финал Лиги чемпионов в 2021 году примет стадион «Газпром Арена» в Петербурге, утверждает Sky Sports.

    Президент УЕФА Александер Чеферин объявит об этом в следующий вторник на заседании исполнительного комитета.

    Там же скажут, что в 2022 году финал пройдет в Мюнхене, а в 2023-м – в Лондоне на «Уэмбли».

    Ранее СМИ уже писали, что «Газпром Арена» завоевала право проведения финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

    • «Газпром Арена» открыта в 2017 году (заложена в 2007 году).
    • Вместимость – более 60 тысяч зрителей.
    • Стадион принимал матчи чемпионата мира-2018.

    Источник: Sky Sports

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