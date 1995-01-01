Sky Sports: на следующей неделе УЕФА подтвердит, что Петербург примет финал ЛЧ-2020/21

Финал Лиги чемпионов в 2021 году примет стадион «Газпром Арена» в Петербурге, утверждает Sky Sports.

Президент УЕФА Александер Чеферин объявит об этом в следующий вторник на заседании исполнительного комитета.

Там же скажут, что в 2022 году финал пройдет в Мюнхене, а в 2023-м – в Лондоне на «Уэмбли».

Ранее СМИ уже писали, что «Газпром Арена» завоевала право проведения финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.