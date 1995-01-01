АР: финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге

Источники агентства Associated Press информируют, что санкт-петербургская «Газпром Арена» завоевала право проведения финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Его стадион выиграл у «Альянц Арены». Официальное объявление намечено на третью декаду сентября.

Финальный матч в Мюнхене тоже состоится, но позднее – в 2022 году. В 2023 году главная игра турнира пройдет на лондонском «Уэмбли».