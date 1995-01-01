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    АР: финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге

    Источники агентства Associated Press информируют, что санкт-петербургская «Газпром Арена» завоевала право проведения финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Его стадион выиграл у «Альянц Арены». Официальное объявление намечено на третью декаду сентября.

    Финальный матч в Мюнхене тоже состоится, но позднее – в 2022 году. В 2023 году главная игра турнира пройдет на лондонском «Уэмбли».

    • «Газпром Арена» открыта в 2017 году (заложена в 2007 году).
    • Вместимость – более 60 тысяч зрителей.
    • Стадион принимал матчи чемпионата мира-2018.

    Источник: AP

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      Рейтинг: +3694

      vladik12 10 минут назад

      Отпразднуем же!

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