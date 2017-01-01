«Звезды России» с Широковым и Сычевым в составе обыграли команду Пиреса, Трезеге и Морьентеса

В Санкт-Петербурге сегодня прошел матч звезд европейского футбола, приуроченный к чемпионату Европы-2020.

Команда «Звезды России» встречалась с командой послов Евро-2020.

За россиян выступали Михаил Кержаков, Владислав Радимов, Динияр Билялетдинов, Роман Широков и Дмитрий Сычев. Им противостояли Александр Филимонов, Джанлука Дзамбротта, Робер Пирес, Давид Трезеге и Фернандо Морьентес.

Встреча проходила на площадке размером 30 на 15 метров в формате два тайма по 20 минут. Основное время завершилось вничью со счетом 16:16, а серии пенальти российская команда победила – 4:3.

Победный удар реализовал Сычев. Судил игру Николай Левников.

«Конечно, я волновался, когда пробивал последний пенальти. Тут такая атмосфера, невозможно было обойтись без волнения. Но, главное, что получилось забить», – сказал Сычев после окончания матча.