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    «Звезды России» с Широковым и Сычевым в составе обыграли команду Пиреса, Трезеге и Морьентеса

    В Санкт-Петербурге сегодня прошел матч звезд европейского футбола, приуроченный к чемпионату Европы-2020.

    Команда «Звезды России» встречалась с командой послов Евро-2020.

    За россиян выступали Михаил Кержаков, Владислав Радимов, Динияр Билялетдинов, Роман Широков и Дмитрий Сычев. Им противостояли Александр Филимонов, Джанлука Дзамбротта, Робер Пирес, Давид Трезеге и Фернандо Морьентес.

    Встреча проходила на площадке размером 30 на 15 метров в формате два тайма по 20 минут. Основное время завершилось вничью со счетом 16:16, а серии пенальти российская команда победила – 4:3.

    Победный удар реализовал Сычев. Судил игру Николай Левников.

    «Конечно, я волновался, когда пробивал последний пенальти. Тут такая атмосфера, невозможно было обойтись без волнения. Но, главное, что получилось забить», – сказал Сычев после окончания матча.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +123

      GSmall 23 минуты назад

      Керж там хоть чё потерял)

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