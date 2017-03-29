Пирес считает, что Венгер продлит контракт с «Арсеналом»

Бывший футболист «Арсенала» Робер Пирес поделился мнением относительно будущего главного тренера команды Арсена Венгера. По мнению Пиреса, специалист продлит контракт с «канонирами» минимум на один год.

«Я думаю, что Венгер продлит контракт. Причем, как минимум, на один год. У него огромная мотивация. Контракт лежит у Арсена на столе, ему следует его подписать. У него есть поддержка со стороны руководства и владельцев.

Фанаты хотят титул – а у «Арсенала» в этом вопросе все не очень хорошо. Сейчас они в полуфинале Кубка Англии и они должны продолжать борьбу за победу. Даже если все получится, то в любом случае клубу нужно многое менять. Но на данном этапе Кубок – это самое главное как «Арсенала», так и для самого Венгера», – сказал Пирес.

Контракт Венгера с «Арсеналом» истекает в конце текущего сезона.