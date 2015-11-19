Пирес: «Если Венгеру придется выбирать между ЛЧ и АПЛ, он выберет чемпионат»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес поделился мнением, что «канониры» под руководством Арсена Венгера в этом сезоне могут разменять Лигу чемпионов на победу в чемпионате Англии.

«Конечно, выиграть титул возможно. Это выглядит правдоподобно, потому что это цель Арсена Венгера.

Он не скажет вам об этом, но если ему придется выбирать между Лигой чемпионов и чемпионатом, он выберет чемпионат, так как выиграть его гораздо сложнее, а он очень любит конкурентоспособную борьбу.

В соперниках «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»… Даже «Челси» со своими сложностями является очень серьезным соперником. Также есть «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Это очень сложная лига», - сказал Пирес.