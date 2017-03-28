Пирес считает, что Мбаппе нет необходимости переходить в «Реал»

Бывший футболист «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес поделился мнением о возможном переходе нападающего «Монако» Килиана Мбаппе в «Реал». По мнению Пиреса, молодому форварду не стоит покидать французский клуб.

«Он еще молод. Лучше для него будет поиграть в «Монако» еще пару лет. Там у него не будет проблем с игровой практикой. У сейчас Мбаппе нет необходимости переходить в «Реал». Хотя нужно признать, что это один из лучших клубов мира. Однако там он подвергнется большому давлению», – сказал Пирес.

На счету 18-летнего Мбаппе в текущем сезоне 32 матча и 19 забитых мячей.