Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пиресу нравится «Бавария» Анчелотти

    Экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес сравнил «Баварию» под управлением Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы.

    «Бавария» при Анчелотти мне кажется в чем-то лучше команды Гвардиолы. Итальянец выиграл много титулов, а его команды всегда демонстрируют достойный футбол.

    Проблемы? Для любого тренера всегда нелегко перебраться в незнакомую страну и добиваться другого футбола со своей новой командой», – приводит слова Пиреса BBS Sport.

    В текущем сезоне «Бавария» после 20 туров возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с 49 очками на своем счету.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2017 09:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11