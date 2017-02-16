Пиресу нравится «Бавария» Анчелотти

Экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес сравнил «Баварию» под управлением Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы.

«Бавария» при Анчелотти мне кажется в чем-то лучше команды Гвардиолы. Итальянец выиграл много титулов, а его команды всегда демонстрируют достойный футбол.

Проблемы? Для любого тренера всегда нелегко перебраться в незнакомую страну и добиваться другого футбола со своей новой командой», – приводит слова Пиреса BBS Sport.

В текущем сезоне «Бавария» после 20 туров возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с 49 очками на своем счету.