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    Пирес назвал главную причину голевой засухи Бензема

    Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес уверен, что голевые проблемы нападающего «Реала» Карима Бензема связаны с не вызовом в национальную команду.

    «Бензема сейчас не забивает по причине того, что он не вызывается в сборную Франции. Конечно, ему сложно смириться с тем, что на него не рассчитывают в национальной команде, что он пропустит чемпионат мира-2018.

    Карим уже девять лет защищает цвета «Реала», что нелегко. Он забивает голы и показывает достойную игру в каждом матче за клуб», – считает Пирес.

    Напомним, что Бензема перестал вызываться в сборную Франции после скандала, связанного с делом о шантаже полузащитника «Фенербахче» Матье Вальбуэна.

    Источник: Marca

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    22.12.2017 08:44
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    Комментарии (4)
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    Den Bull
    1513930832
    Лягушатники ещё пожалеют об этом
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    Влаан
    1513986367
    Дерево вот и не забивает
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    ologreds
    1694991688
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