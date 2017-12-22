Пирес назвал главную причину голевой засухи Бензема

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес уверен, что голевые проблемы нападающего «Реала» Карима Бензема связаны с не вызовом в национальную команду.

«Бензема сейчас не забивает по причине того, что он не вызывается в сборную Франции. Конечно, ему сложно смириться с тем, что на него не рассчитывают в национальной команде, что он пропустит чемпионат мира-2018.

Карим уже девять лет защищает цвета «Реала», что нелегко. Он забивает голы и показывает достойную игру в каждом матче за клуб», – считает Пирес.

Напомним, что Бензема перестал вызываться в сборную Франции после скандала, связанного с делом о шантаже полузащитника «Фенербахче» Матье Вальбуэна.