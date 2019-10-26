Два игрока «Лестера» оформили по хет-трику в матче с «Саутгемптоном». Это второй подобный случай в истории АПЛ

В матче 10-го тура АПЛ «Лестер» на выезде разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0.

В этой игре по три гола забили Джейми Варди и Айосе Перес.

Таким образом, «Лестер» стал второй командой, чьи игроки оформили два хет-трика в течение одного матча Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, первый подобный случай произошел 7 мая 2003 года. Тогда «Арсенал» победил все тот же «Саутгемптон» со счетом 6:1, а Джермэйн Пеннант и Робер Пирес отправили в ворота соперника по три мяча.

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