Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Два игрока «Лестера» оформили по хет-трику в матче с «Саутгемптоном». Это второй подобный случай в истории АПЛ

Два игрока «Лестера» оформили по хет-трику в матче с «Саутгемптоном». Это второй подобный случай в истории АПЛ

26 октября 2019, 08:51
2

В матче 10-го тура АПЛ «Лестер» на выезде разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0.

В этой игре по три гола забили Джейми Варди и Айосе Перес.

Таким образом, «Лестер» стал второй командой, чьи игроки оформили два хет-трика в течение одного матча Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, первый подобный случай произошел 7 мая 2003 года. Тогда «Арсенал» победил все тот же «Саутгемптон» со счетом 6:1, а Джермэйн Пеннант и Робер Пирес отправили в ворота соперника по три мяча.

«Лестер» установил рекорд АПЛ, одержав самую крупную выездную победу в истории

«Лестер» повторил рекорд «Манчестер Юнайтед», одержав самую крупную победу в истории АПЛ

Источник: Opta
Англия. Премьер-лига Саутгемптон Лестер Арсенал Пирес Робер Пеннант Джермэйн Варди Джейми Перес Айосе
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Muboraksho
1572236299
Лестер это something. I wish Lester to win always and became again chempions.
Ответить
Zigagurt
1572243979
Молодцы
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+