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    Два игрока «Лестера» оформили по хет-трику в матче с «Саутгемптоном». Это второй подобный случай в истории АПЛ

    В матче 10-го тура АПЛ «Лестер» на выезде разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0.

    В этой игре по три гола забили Джейми Варди и Айосе Перес.

    Таким образом, «Лестер» стал второй командой, чьи игроки оформили два хет-трика в течение одного матча Премьер-лиги.

    Как сообщает Opta, первый подобный случай произошел 7 мая 2003 года. Тогда «Арсенал» победил все тот же «Саутгемптон» со счетом 6:1, а Джермэйн Пеннант и Робер Пирес отправили в ворота соперника по три мяча.

    «Лестер» установил рекорд АПЛ, одержав самую крупную выездную победу в истории

    «Лестер» повторил рекорд «Манчестер Юнайтед», одержав самую крупную победу в истории АПЛ

    Источник: Opta

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    26.10.2019 08:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      Zigagurt 5 часов назад

      Молодцы

      0
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      Рейтинг: +838

      Muboraksho 7 часов назад

      Лестер это something. I wish Lester to win always and became again chempions.

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