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    АПЛ. «Лестер» в большинстве разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0

    В матче 10-го тура АПЛ «Лестер» разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0. Хет-трики в свой актив записал нападающие Айосе Перес и Джейми Варди.

    После десяти туров «Лестер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Саутгемптон» – 18-й с восемью баллами.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

    Саутгемптон – Лестер – 0:9 (0:5)

    Голы: 0:1 – Чилуэлл, 10; 0:2 – Тилеманс, 17; 0:3 – Перес, 19; 0:4 – Перес, 39; 0:5 – Варди, 45; 0:6 – Перес, 57; 0:7 – Варди, 58; 0:8 – Мэддисон, 85; 0:9 – Варди, 90 (с пенальти).

    Удаление: Бертранд, 12 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2019 23:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 26 октября 2019, 06:51

      Чёрный день в истории святых, бедные болельщики

      1
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 26 октября 2019, 06:26

      так вот почему отменили показ апл, дворовый футбол смотреть незачем

      0
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      Рейтинг: +6155

      Viper for CSKA 26 октября 2019, 06:20

      Подобное нужно показывать исключительно после полуночи и с немецкими комментариями.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      fitt 26 октября 2019, 05:26

      Как это? Это вообще законно???!!! :)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +497

      Brabus71 26 октября 2019, 00:36

      Просто кто то заказал такой счёт...

      -3
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      Рейтинг: +497

      Brabus71 > Brabus71 26 октября 2019, 13:03

      В точку... Заминусовали

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 26 октября 2019, 00:13

      Не видел такого в АПЛ .... ох у е ть ...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 октября 2019, 00:12

      Ху я се!!!

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