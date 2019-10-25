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  • АПЛ. «Лестер» в большинстве разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0

АПЛ. «Лестер» в большинстве разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0

25 октября 2019, 23:48
8

В матче 10-го тура АПЛ «Лестер» разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0. Хет-трики в свой актив записал нападающие Айосе Перес и Джейми Варди.

После десяти туров «Лестер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Саутгемптон» – 18-й с восемью баллами.

Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

Саутгемптон – Лестер – 0:9 (0:5)

Голы: 0:1 – Чилуэлл, 10; 0:2 – Тилеманс, 17; 0:3 – Перес, 19; 0:4 – Перес, 39; 0:5 – Варди, 45; 0:6 – Перес, 57; 0:7 – Варди, 58; 0:8 – Мэддисон, 85; 0:9 – Варди, 90 (с пенальти).

Удаление: Бертранд, 12 – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Саутгемптон Варди Джейми Перес Айосе
Комментарии (8)
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ivanthebest
1572037950
Ху я се!!!
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Derzkiy1
1572037984
Не видел такого в АПЛ .... ох у е ть ...
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Brabus71
1572039371
Просто кто то заказал такой счёт...
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fitt
1572056805
Как это? Это вообще законно???!!! :)
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Viper for CSKA
1572060016
Подобное нужно показывать исключительно после полуночи и с немецкими комментариями.
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Вальдемар IV
1572060370
так вот почему отменили показ апл, дворовый футбол смотреть незачем
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Nayturs
1572061899
Чёрный день в истории святых, бедные болельщики
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