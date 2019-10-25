АПЛ. «Лестер» в большинстве разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0

В матче 10-го тура АПЛ «Лестер» разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0. Хет-трики в свой актив записал нападающие Айосе Перес и Джейми Варди.

После десяти туров «Лестер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Саутгемптон» – 18-й с восемью баллами.

Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

Саутгемптон – Лестер – 0:9 (0:5)

Голы: 0:1 – Чилуэлл, 10; 0:2 – Тилеманс, 17; 0:3 – Перес, 19; 0:4 – Перес, 39; 0:5 – Варди, 45; 0:6 – Перес, 57; 0:7 – Варди, 58; 0:8 – Мэддисон, 85; 0:9 – Варди, 90 (с пенальти).

Удаление: Бертранд, 12 – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ