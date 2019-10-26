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Материалы

Саутгемптон - Лестер

25.10.2019, Пятница, 22:00 мск Саутгемптон, стадион Сент-Мэри Англия. Премьер-лига, 10 тур Саутгемптон - Лестер
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
12 января, суббота 18:00 Лестер 1:2 Саутгемптон
3 тур
25 августа, суббота 17:00 Саутгемптон 1:2 Лестер
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/8 финала
27 ноября, вторник 22:45 Лестер 0:0
(6:5)п		 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
35 тур
19 апреля, четверг 21:45 Лестер 0:0 Саутгемптон
17 тур
13 декабря, среда 22:45 Саутгемптон 1:4 Лестер
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
22 января, воскресенье 15:00 Саутгемптон 3:0 Лестер
7 тур
2 октября, воскресенье 16:15 Лестер 0:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
3 апреля, воскресенье 15:30 Лестер 1:0 Саутгемптон
9 тур
17 октября, суббота 17:00 Саутгемптон 2:2 Лестер
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 17:00 Лестер 2:0 Саутгемптон
11 тур
8 ноября, суббота 18:00 Саутгемптон 2:0 Лестер
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
27 тур
23 января, понедельник 23:45 Саутгемптон 0:2 Лестер
5 тур
27 августа, суббота 18:00 Лестер 3:2 Саутгемптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 26 октября 2019, 16:16

    это что такое было??? лисицы обкурились, что-ли? красавцы!!!

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    Рейтинг: +1636

    IVANRUS777 26 октября 2019, 00:13

    Охренеть! Вот это Лестер дал жару!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 25 октября 2019, 23:30

    Круто!

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