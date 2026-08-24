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«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027

24 августа 2026 10:12
Саутгемптон - Вест Хэм
25 авг. 2026, вторник 21:45 | Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Перейти в онлайн матча
2.55
Победа «Вест Хэма»
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Матч 2-го раунда Кубка английской лиги между «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом» пройдет 25 августа 2026 года в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Обе команды выступают в Чемпионшипе после вылета из Премьер-лиги и подходят к этому кубковому дерби в хорошей форме: хозяева не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей, гости – в семи из девяти. При этом в очных встречах на «Сент-Мэри» «Вест Хэм» имеет преимущество – он не уступает сопернику в шести из восьми последних гостевых матчей. Кто окажется сильнее в этом принципиальном противостоянии – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или гости, которые традиционно удачно играют на выезде против «Саутгемптона»?

Кто победит в матче

«Саутгемптон» подходит к игре с хорошей формой и стабильной атакой. Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в семи последних встречах, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. При этом оборона хозяев действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В стартовых турах Чемпионшипа «Саутгемптон» обыграл «Сток Сити» (3:1) и «Уотфорд» (2:1), а в Кубке лиги уверенно прошeл «Колчестер» (2:0). Однако в очных встречах с «Вест Хэмом» хозяева имеют отрицательный баланс – всего 27 побед против 30 у гостей, а на своeм поле они не выигрывали у «молотобойцев» в трeх последних матчах. Домашняя поддержка и хорошая форма дают «Саутгемптону» шанс на успех, но очная статистика складывается не в его пользу.

«Вест Хэм» подходит к матчу с психологическим преимуществом над соперником. Команда не проигрывает в шести из восьми последних гостевых матчей против «Саутгемптона» и забивает в шести последних очных встречах. В атаке гости стабильны: они забивают в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. Однако оборона «Вест Хэма» небезупречна: в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В стартовых турах Чемпионшипа «Вест Хэм» сыграл вничью с «Бернли» (2:2) и уступил «Чарльтону» (1:2), но в Кубке лиги разгромил «Портсмут» (3:1). Гости имеют историческое преимущество над «Саутгемптоном» и уверенно играют на его поле, что делает их серьeзным претендентом на победу.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую форму «Саутгемптона», «Вест Хэм» имеет преимущество в очных встречах и стабильную атаку. Обе команды забивают, но гости выглядят предпочтительнее благодаря истории встреч. Наиболее вероятный исход – победа «Вест Хэма» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 81 очном матче «Вест Хэм» одержал 30 побед, «Саутгемптон» – 27, ещe 24 встречи завершились вничью. При этом на выезде «Вест Хэм» не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Саутгемптона» и забивает в шести последних очных встречах. Текущая форма обеих команд стабильна, но гости имеют психологическое преимущество и историческую уверенность в матчах на «Сент-Мэри». Это делает победу «Вест Хэма» наиболее вероятным сценарием, несмотря на хорошую форму хозяев.

Личные встречи
Побед - 8 (28%)
Ничьих - 8 (28%)
Побед - 13 (45%)
31
Забитых мячей
45
1.07
В среднем за матч
1.55
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
1 : 1
19.04.2025
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Саутгемптон
1 : 4
25.08.2026
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
1 : 1
19.04.2025
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Саутгемптон
0 : 1
26.12.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
1 : 0
02.04.2023
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Саутгемптон
1 : 1
16.10.2022
Вест Хэм
Англия. Кубок, 1/8 финала
Саутгемптон
3 : 1
02.03.2022
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2 : 3
26.12.2021
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
0 : 0
11.09.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
3 : 0
23.05.2021
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0 : 0
29.12.2020
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Хэм
3 : 1
29.02.2020
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
0 : 1
14.12.2019
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Хэм
3 : 0
04.05.2019
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Саутгемптон
1 : 2
27.12.2018
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вест Хэм
3 : 0
31.03.2018
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Саутгемптон
3 : 2
19.08.2017
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1 : 3
04.02.2017
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
0 : 3
25.09.2016
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Саутгемптон
1 : 0
06.02.2016
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2 : 1
28.12.2015
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Саутгемптон
0 : 0
11.02.2015
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Хэм
1 : 3
30.08.2014
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Хэм
3 : 1
22.02.2014
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Саутгемптон
0 : 0
15.09.2013
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Саутгемптон
1 : 1
13.04.2013
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Вест Хэм
4 : 1
20.10.2012
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Вест Хэм
1 : 1
14.02.2012
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Саутгемптон
1 : 0
18.10.2011
Вест Хэм
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Даниэль Перец
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К) ЦЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
26
Cameron Bragg
ЦП
18
Том Феллоус
ПВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
29
Romeo Akachukwu
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Вест Хэм
49
Finlay Herrick
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
3
Макс Килман
(К) ЦЗ
63
Эзра Майерс
ЦЗ
58
Airidas Golambeckis
ЦЗ
17
Мохамаду Канте
ОП
14
Divine Mukasa
ЦП
61
Льюис Орфорд
ЦП
21
Keiber Lamadrid
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
66
Joshua Ajala
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Саутгемптон
25
Джордж Лонг
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
27
Курю Мацуки
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
10
Финн Азаз
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
30
Оливер Скарлс
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-1-3-2
1
Перец
34
Велингтон
15
Вуд
5
Стивенс
14
Бри
26
11
Доббин
7
Сиенза
18
Феллоус
29
28
Мубама
4-1-3-2
49
3
Килман
63
Майерс
58
34
Велтман
17
Канте
14
61
Орфорд
21
66
9
Пироэ
7
Сиенза
23
Эдози
23
Эдози
7
Сиенза
18
Феллоус
27
Мацуки
27
Мацуки
18
Феллоус
26
4
Даунс
4
Даунс
26
29
10
Азаз
10
Азаз
29
11
Доббин
9
Ларин
9
Ларин
11
Доббин
17
Канте
7
Энгелс
7
Энгелс
17
Канте
21
20
Боуэн
20
Боуэн
21
9
Пироэ
11
Кастелланос
11
Кастелланос
9
Пироэ
66
10
Соломон
10
Соломон
66
14
16
Кейси
16
Кейси
14
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Хэм
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
25
Джордж Лонг
ВР
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
Главный тренер
Тонда Экерт
27
Сунгуту Магасса
ЦП
1
Мадс Хермансен
ВР
30
Оливер Скарлс
ОП
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
25
Джордж Лонг
ВР
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
Остались в запасе
27
Сунгуту Магасса
ЦП
1
Мадс Хермансен
ВР
30
Оливер Скарлс
ОП
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Вест Хэма» в основное время. Преимущество гостей в очных встречах на выезде, их стабильная атака и неудачная история «Саутгемптона» против этого соперника делают «молотобойцев» фаворитами. Хозяева способны забить, но их оборона вряд ли сдержит давление гостей. Рекомендуемая ставка – победа «Вест Хэма» с коэффициентом 2,55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го раунда Кубка лиги между «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом» состоится 25 августа 2026 года в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть онлайн.

2.55
Победа «Вест Хэма»
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Кубок лиги Вест Хэм Саутгемптон
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