Матч 2-го раунда Кубка английской лиги между «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом» пройдет 25 августа 2026 года в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Обе команды выступают в Чемпионшипе после вылета из Премьер-лиги и подходят к этому кубковому дерби в хорошей форме: хозяева не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей, гости – в семи из девяти. При этом в очных встречах на «Сент-Мэри» «Вест Хэм» имеет преимущество – он не уступает сопернику в шести из восьми последних гостевых матчей. Кто окажется сильнее в этом принципиальном противостоянии – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или гости, которые традиционно удачно играют на выезде против «Саутгемптона»?

Кто победит в матче

«Саутгемптон» подходит к игре с хорошей формой и стабильной атакой. Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в семи последних встречах, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. При этом оборона хозяев действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В стартовых турах Чемпионшипа «Саутгемптон» обыграл «Сток Сити» (3:1) и «Уотфорд» (2:1), а в Кубке лиги уверенно прошeл «Колчестер» (2:0). Однако в очных встречах с «Вест Хэмом» хозяева имеют отрицательный баланс – всего 27 побед против 30 у гостей, а на своeм поле они не выигрывали у «молотобойцев» в трeх последних матчах. Домашняя поддержка и хорошая форма дают «Саутгемптону» шанс на успех, но очная статистика складывается не в его пользу.

«Вест Хэм» подходит к матчу с психологическим преимуществом над соперником. Команда не проигрывает в шести из восьми последних гостевых матчей против «Саутгемптона» и забивает в шести последних очных встречах. В атаке гости стабильны: они забивают в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. Однако оборона «Вест Хэма» небезупречна: в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В стартовых турах Чемпионшипа «Вест Хэм» сыграл вничью с «Бернли» (2:2) и уступил «Чарльтону» (1:2), но в Кубке лиги разгромил «Портсмут» (3:1). Гости имеют историческое преимущество над «Саутгемптоном» и уверенно играют на его поле, что делает их серьeзным претендентом на победу.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую форму «Саутгемптона», «Вест Хэм» имеет преимущество в очных встречах и стабильную атаку. Обе команды забивают, но гости выглядят предпочтительнее благодаря истории встреч. Наиболее вероятный исход – победа «Вест Хэма» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 81 очном матче «Вест Хэм» одержал 30 побед, «Саутгемптон» – 27, ещe 24 встречи завершились вничью. При этом на выезде «Вест Хэм» не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Саутгемптона» и забивает в шести последних очных встречах. Текущая форма обеих команд стабильна, но гости имеют психологическое преимущество и историческую уверенность в матчах на «Сент-Мэри». Это делает победу «Вест Хэма» наиболее вероятным сценарием, несмотря на хорошую форму хозяев.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Вест Хэма» в основное время. Преимущество гостей в очных встречах на выезде, их стабильная атака и неудачная история «Саутгемптона» против этого соперника делают «молотобойцев» фаворитами. Хозяева способны забить, но их оборона вряд ли сдержит давление гостей. Рекомендуемая ставка – победа «Вест Хэма» с коэффициентом 2,55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го раунда Кубка лиги между «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом» состоится 25 августа 2026 года в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.