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Саутгемптон - Вест Хэм
Саутгемптон - Вест Хэм: обзор матча 11 февраля 2015
Саутгемптон
11.02.2015, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Хэм
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
С. Мане
81'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Х. Рид
68'
63'
Замена
Ю. Яскилайнен
️️️️
К. Коул
Замена
Д. Тадич
️️️️
Э. Элиа
63'
61'
Красная карточка
Адриан
55'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Сахо
51'
Желтая карточка
К. Коул
46'
Замена
М. Джарвис
️️️️
Э. Валенсия
Желтая карточка
Ж. Фонте
42'
Желтая карточка
С. Мане
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
34
Джейк Флэнниган
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-4-1-1
17
Форстер
24
Гардош
6
Фонте
4
Йошида
17
Клайн
10
Дэвис
11
Элиа
6
Рид
2
Ваньяма
10
Мане
9
Пелле
3-1-3-3
13
Адриан
6
Дженкинсон
5
Томкинс
3
Крессуэлл
8
Куяте
8
Сонг
19
Даунинг
31
Амалфитано
13
Валенсия
25
Сахо
24
Коул
6
Рид
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
6
Рид
10
Мане
31
Джуричич
31
Джуричич
10
Мане
11
Элиа
10
Тадич
10
Тадич
11
Элиа
24
Коул
22
Яскилайнен
22
Яскилайнен
24
Коул
13
Валенсия
16
Джарвис
16
Джарвис
13
Валенсия
25
Сахо
9
Кэрролл
9
Кэрролл
25
Сахо
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Хэм
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
34
Джейк Флэнниган
ЦП
1
Келвин Дэвис
ВР
Главный тренер
Рональд Куман
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
34
Джейк Флэнниган
ЦП
1
Келвин Дэвис
ВР
Остались в запасе
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Саутгемптон - Вест Хэм
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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