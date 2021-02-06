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Грациано Пелле
Грациано Пелле
Завершил карьеру
15 июля 1985 (41), Сан-Чезарио
#9 | Нападающий
193 см | 88 кг
Италия
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Трансферы
Публикации
Фото
Пелле стал игроком «Пармы». Им интересовались «Ювентус» и «Интер»
2021.02.06 08:58
Пелле может перейти в «Ювентус» или «Интер»
2021.01.04 19:17
Лопырева: «Месси – самый гениальный игрок. Погба и Неймар – очень стильные. Пелле – самый красивый»
2018.05.22 18:24
22
«Вест Хэм» хочет заполучить Пелле
2018.01.28 07:45
1
Пелле заявил, что если бы не деньги, то он бы никогда не переехал в Китай
2017.04.11 22:46
1
Вентура: «Пелле запятнал образ сборной Италии своим неприемлемым поведением»
2016.10.08 21:27
1
Буффон: «Пелле осознает свою ошибку и вернется обратно»
2016.10.07 22:00
1
Пелле исключен из сборной Италии
2016.10.07 16:26
8
Пелле извинился перед Вентурой за свой поступок в матче с Испанией
2016.10.07 12:41
4
Вентура исключит из состава Пелле за то, что тот не пожал ему руку
2016.10.07 01:51
3
Пелле: «Надеюсь вернуть доверие фанатов сборной Италии»
2016.09.02 09:45
Фото
Пелле перешел в «Шаньдун Лунен»
2016.07.11 16:26
4
Пелле может перейти в «Шаньдун Лунен», где за 2,5 года заработает 40 миллионов
2016.07.11 14:17
1
Пелле может продолжить карьеру в Китае
2016.07.09 09:15
Куман может пригласить Пелле в «Эвертон»
2016.07.05 08:48
1
Пелле: «На Евро-2016 я приехал как никто и уеду никем»
2016.07.03 17:46
8
Акинфеев вошел в символическую сборную первого тура Евро-2016
2016.06.15 14:41
27
Травма колена Пелле оказалась несерьезной
2016.06.02 14:28
Конте хочет видеть в «Челси» Пелле
2016.05.08 18:13
1
Пелле может перейти в «Милан»
2016.03.08 16:03
Пелле отказал клубу из Китая
2016.02.08 06:31
2
«Лестер» хочет приобрести у «Саутгемптона» Пелле
2016.01.28 11:40
«Ювентус» видит в Пелле альтернативу Оскару
2015.11.17 13:14
2
Видео
«Саутгемптон» – «Борнмут». Все голы
2015.11.02 12:01
Клопп: «Не ожидал, что мы начнем главенствовать в лиге сразу после моего прихода»
2015.10.23 17:44
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