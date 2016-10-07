Буффон: «Пелле осознает свою ошибку и вернется обратно»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон выразил уверенность в том, что форвард итальянцев Грациано Пелле осознает свою ошибку и скоро вернется в национальную команду. Напомним, Пелле отказался пожать руку главному тренеру Джампьеро Вентуре после своей замены в матче против Испании (1:1).

«Пелле поступил очень нехорошо. Философия нашей команды в единстве, которое сохраняется, несмотря на гнев. Но я уверен, что Грациано осознает свою ошибку и будет принят обратно с любовью. Каждый может сделать ошибку раз в 10 лет», – заявил Буффон.