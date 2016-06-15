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Акинфеев вошел в символическую сборную первого тура Евро-2016

15 июня 2016, 14:41
27

Французское издание L'Equipe включило в символическую сборную первого тура группового этапа Евро-2016 голкипера сборной России Игоря Акинфеева. Полностью сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Игорь Акинфеев (Россия).

Защитники: Лукас Пищек (Польша), Роман Хубник (Чехия), Леонардо Бонуччи (Италия), Жорди Альба (Испания).

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия), Эрик Дайер (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Ласло Кляйнхайзлер (Венгрия).

Нападающие: Грациано Пелле (Италия), Димитри Пайе (Франция).

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия Россия Акинфеев Игорь Хубник Роман Иньеста Андрес Пищек Лукаш Пелле Грациано Модрич Лука Пайет Димитри Альба Жорди Бонуччи Леонардо Дайер Эрик Кляйнхайзлер Ласло
Комментарии (27)
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Алекc
1465991449
ну Акинфеем достоин был попасть в символическую сборную! Стоял просто отлично! Ждем сегодня победы над словаками!
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Percent
1465991797
Хорош Игорек!
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serg30
1465992485
Игорь провёл очень хороший матч, но для меня стала откровением игра Халлдорсона. Вот как он вчера потащил удар с двух метров? Как? Это лучший сейв турнира на данный момент. ИМХО. Осознанно отбивал ведь, а не просто тупо в него попали.
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Димон Алма-Ата
1465992580
Игорь мужик.
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CSKA75875
1465993364
Игорь так держать!!!
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olic29ivica
1465994749
Че-то не вижу злых ненавистников Акинфеева, ребята как вы)))))че моочите то))))))
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Superviser77
1465995063
молодца! будем надеяться что это не первый и последний раз. Надеюсь в символическую сборную тура антигероев не попадет..
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skipushkach
1465997528
Игорь действительно провел хороший матч,но вратарь Исландии был,как миниму, не слабее
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Superviser77
1465998526
Похоже после игры со Словакией попадет антисборную..........
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koli4ka
1466003161
ни туда зашёл, во втором туре войдет в сборную неудачников, однозначно
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