Акинфеев вошел в символическую сборную первого тура Евро-2016

Французское издание L'Equipe включило в символическую сборную первого тура группового этапа Евро-2016 голкипера сборной России Игоря Акинфеева. Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Игорь Акинфеев (Россия).
Защитники: Лукас Пищек (Польша), Роман Хубник (Чехия), Леонардо Бонуччи (Италия), Жорди Альба (Испания).
Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия), Эрик Дайер (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Ласло Кляйнхайзлер (Венгрия).
Нападающие: Грациано Пелле (Италия), Димитри Пайе (Франция).
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Источник: Бомбардир.ру