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Роман Хубник
Главные новости
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
3
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
2
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
2
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
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Все новости
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
18
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
1
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
4
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
43
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
14
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
5
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
4
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
6
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
5
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
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19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
45
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
5
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
10
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
5
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
6
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
4
18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
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Роман Хубник
Защитник
Имя
Роман
Фамилия
Хубник
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Всетин
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
6 июня 1984 (38 лет)
Рост
191
Вес
84
Статистика
Новости
27 ноября 2018
23:58
Капитан «Виктории» Хубник: «Лужники» – один из лучших стадионов мира»
2
26 ноября 2018
21:33
Игрок «Виктории» Хубник: «Будем играть против ЦСКА на контратаках»
4
15 июня 2016
14:41
Акинфеев вошел в символическую сборную первого тура Евро-2016
26
19 мая 2016
15:15
Врба включил Нецида и Сухи в расширенный состав сборной Чехии
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Возрастное ограничение
18+
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