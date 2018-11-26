Игрок «Виктории» Хубник: «Будем играть против ЦСКА на контратаках»

Защитник «Виктории» Роман Хубник поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. Футболист с 2007 по 2010 годы принадлежал ФК «Москва».

– Вам придется много атаковать, чтобы набрать три очка. Но вы много пропускаете в этом году. Как будете наводить баланс?

– Оборона начинается с нападения. Надо играть цельным блоком. «Виктории» следует действовать компактно на поле и искать шансы на контратаках.

– Холодно ли сейчас в Москве и как к этому адаптироваться?

– Каждый должен сам справляться с переменами климата. Мы тоже иногда играем в минус пять или минус десять.

– Как сильно болельщики ЦСКА могут повлиять на игру и сделать неприятной обстановку для вас?

– Мне самому интересно. Знаю, что у ЦСКА одни из самых активных болельщиков в России.