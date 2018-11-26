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    Игрок «Виктории» Хубник: «Будем играть против ЦСКА на контратаках»

    Защитник «Виктории» Роман Хубник поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. Футболист с 2007 по 2010 годы принадлежал ФК «Москва».

    – Вам придется много атаковать, чтобы набрать три очка. Но вы много пропускаете в этом году. Как будете наводить баланс?

    – Оборона начинается с нападения. Надо играть цельным блоком. «Виктории» следует действовать компактно на поле и искать шансы на контратаках.

    – Холодно ли сейчас в Москве и как к этому адаптироваться?

    – Каждый должен сам справляться с переменами климата. Мы тоже иногда играем в минус пять или минус десять.

    – Как сильно болельщики ЦСКА могут повлиять на игру и сделать неприятной обстановку для вас?

    – Мне самому интересно. Знаю, что у ЦСКА одни из самых активных болельщиков в России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2018 21:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 12:30

      Виктория - команда умеющая играть.

      2
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      Рейтинг: +25044

      bset 27 ноября 2018, 08:16

      Будет забавно, если ЦСКА в итоге выиграет два матча. Отправить Реал впервые в ЛЕ... Вроде и в Кубке УЕФА они замечены не были. Это будет нечто.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > bset 27 ноября 2018, 15:09

      Здорово будет если оба матча не проиграет.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 ноября 2018, 22:32

      Неплохо бы ЦСКА победить в этом матче.

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