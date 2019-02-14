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    Роман Хубник - статистика

    Защитник
    Имя Роман
    Фамилия Хубник
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Всетин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июня 1984 (38 лет)
    Рост 191
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виктория 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.02.2019 1' -90' Виктория (Пльзень) 2:1 Динамо (Загреб)
    10'
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