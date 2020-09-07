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Роман Хубник
Статистика
Роман Хубник - статистика
Завершил карьеру
6 июня 1984 (42), Всетин
#4 | Защитник
191 см | 84 кг
Чехия
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Статистика по турнирам
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Лига наций 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чехия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Чехия
1 : 2
07.09.2020
Шотландия
1' - 90'
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