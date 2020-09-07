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Расписание матчей
Лига наций
Чехия - Шотландия
Чехия - Шотландия: обзор матча 07 сентября 2020
Чехия
07.09.2020, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B2, 2 тур
1 : 2
Завершен
Шотландия
12'
Я. Пешек
27'
Л. Дайкс
52'
Р. Кристи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Шотландия
Желтая карточка
А. Янош
90'
+2
85'
Желтая карточка
Л. Палмер
Замена
А. Русек
️️️️
М. Хавлик
81'
80'
Замена
К. МакГрегор
️️️️
С. Армстронг
79'
Желтая карточка
С. Маккена
Замена
Р. Поточны
️️️️
Я. Пешек
76'
71'
Замена
Д. МакГинн
️️️️
Д. Флек
67'
Замена
К. Патерсон
️️️️
Л. Дайкс
64'
Желтая карточка
Э. Робертсон
Замена
Р. Брейте
️️️️
Л. Будински
55'
Желтая карточка
Т. Малински
52'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Кристи
48'
Желтая карточка
С. Армстронг
27'
ГОЛ! 1:1!
Л. Дайкс
Пас отдал
Л. Палмер
ГОЛ! 1:0!
Я. Пешек
Пас отдал
С. Тецл
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
16
Алеш Мандоус
ВР
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
6
Адам Янош
ЦП
25
Якуб Пешек
ЦП
17
Лукаш Будински
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
22
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
22
Лайам Палмер
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Чехия
23
Якуб Маркович
ВР
7
Радим Брейте
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
14
Шимон Габриэль
ЦЗ
12
Даниэль Хользер
ЦЗ
5
Ондржей Карафиат
ЦЗ
18
Яхип Шип
ЦП
13
Томаш Солил
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
2
Ян Юрошка
ЦП
10
Антонин Русек
ЦФ
19
Роман Поточны
ЦФ
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
20
Райан Джек
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
17
Оливер Бурк
ЦФ
4-4-2
16
Мандоус
3
Емелка
4
Хубник
20
Зелены
3
Голеш
6
Янош
17
Будински
20
Хавлик
25
Пешек
22
Малински
11
Тецл
3-5-1-1
1
Маршалл
16
Маккена
16
Купер
3
Робертсон
23
МакЛин
4
Мактоминей
22
Палмер
17
Армстронг
14
Флек
11
Кристи
9
Дайкс
20
Хавлик
10
Русек
10
Русек
20
Хавлик
17
Будински
7
Брейте
7
Брейте
17
Будински
25
Пешек
19
Поточны
19
Поточны
25
Пешек
9
Дайкс
13
Патерсон
13
Патерсон
9
Дайкс
14
Флек
7
МакГинн
7
МакГинн
14
Флек
17
Армстронг
8
МакГрегор
8
МакГрегор
17
Армстронг
Остались в запасе
Чехия
Шотландия
18
Яхип Шип
ЦП
14
Шимон Габриэль
ЦЗ
13
Томаш Солил
ЦП
23
Якуб Маркович
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
12
Даниэль Хользер
ЦЗ
5
Ондржей Карафиат
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
2
Ян Юрошка
ЦП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Джон МакЛафлин
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
20
Райан Джек
ЦП
17
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
18
Яхип Шип
ЦП
14
Шимон Габриэль
ЦЗ
13
Томаш Солил
ЦП
23
Якуб Маркович
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
12
Даниэль Хользер
ЦЗ
5
Ондржей Карафиат
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
2
Ян Юрошка
ЦП
Остались в запасе
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Джон МакЛафлин
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
20
Райан Джек
ЦП
17
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Чехия - Шотландия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Андрув стадион
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