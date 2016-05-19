Врба включил Нецида и Сухи в расширенный состав сборной Чехии

Главный тренер сборной Чехии Павел Врба объявил расширенный список игроков на предстоящий чемпионат Европы во Франции. Стоит отметить, что в него вошли сразу несколько футболистов, известных по выступлениям в России. Это бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид («Бурсаспор»), экс-защитник «Спартака» Марек Сухи («Базель»), а также экс-игрок «Москвы» Роман Хубник («Виктория»).

Полностью расширенная заявка чехов выглядит следующим образом:

Вратари: Петер Чех («Арсенал»), Томаш Вацлик («Базель»), Томаш Коубек («Слован»);

Защитники: Теодор Гебреселассие («Вердер»), Роман Хубник, Давид Лимберски (оба – «Виктория»), Павел Кадержабек («Хоффенхайм»), Михал Кадлец («Фенербахче»), Томаш Сивок («Бурсаспор»), Ондржей Загустел («Спарта»), Марек Сухи («Базель»);

Полузащитники: Даниэль Пудил («Шеффилд Уэнсдей»), Владимир Дарида («Герта»), Боржек Дочкал, Ладислав Крейчи, Лукаш Маречек (все – «Спарта»), Ян Коваржик, Даниэл Коларж (оба – «Виктория»), Давид Павелка («Касымпаша»), Ярослав Плашил («Бордо»), Томаш Росицки («Арсенал»);

Нападающие: Иржи Скалак («Брайтон энд Хоув Альбион»), Йозеф Шурал, Давид Лафата (оба – «Спарта»), Томаш Нецид («Бурсаспор»), Патрик Шик («Богемианс»), Матей Выдра («Рединг»), Милан Шкода («Славия»).

Чехия сыграет товарищеский матч перед Евро-2016 со сборной России, который состоится 1 июня в Инсбруке.