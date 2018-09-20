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    Павел Врба

    Тренер
    Имя Павел
    Фамилия Врба
    Команда Баник
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 6 декабря 1963
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.02.2023 Зброевка 2 : 1 Баник Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    26.02.2023 Баник 0 : 2 Градец-Кралове Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    04.03.2023 Пардубице 1 : 1 Баник Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    11.03.2023 Баник 0 : 3 Спарта Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
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