Павел Врба
Тренер
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Врба
|Команда
|Баник
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|6 декабря 1963
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Врба
|Команда
|Баник
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|6 декабря 1963
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Зброевка
|2 : 1
|Баник
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|26.02.2023
|Баник
|0 : 2
|Градец-Кралове
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|04.03.2023
|Пардубице
|1 : 1
|Баник
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|11.03.2023
|Баник
|0 : 3
|Спарта
|Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Баник
|30
|6
|10
|14
|Дата
|Матч
|30.07.2022
|Баник
|0 : 3
|Сигма
|06.08.2022
|Богемианс 1905
|3 : 3
|Баник
|13.08.2022
|Баник
|3 : 1
|Фастав
|20.08.2022
|Баник
|1 : 2
|Теплице
|27.08.2022
|Яблонец
|1 : 1
|Баник
|31.08.2022
|Баник
|1 : 2
|Зброевка
|04.09.2022
|Градец-Кралове
|0 : 0
|Баник
|11.09.2022
|Баник
|3 : 0
|Пардубице
|17.09.2022
|Спарта
|1 : 1
|Баник
|01.10.2022
|Баник
|1 : 2
|Динамо
|09.10.2022
|Слован
|0 : 0
|Баник
|16.10.2022
|Баник
|3 : 1
|Словацко
|22.10.2022
|Виктория
|3 : 1
|Баник
|29.10.2022
|Баник
|3 : 1
|Млада Болеслав
|06.11.2022
|Славия
|3 : 1
|Баник
|12.11.2022
|Баник
|4 : 1
|Богемианс 1905
|29.01.2023
|Фастав
|1 : 1
|Баник
|04.02.2023
|Теплице
|0 : 5
|Баник
|11.02.2023
|Баник
|1 : 2
|Яблонец
|18.02.2023
|Зброевка
|2 : 1
|Баник
|26.02.2023
|Баник
|0 : 2
|Градец-Кралове
|04.03.2023
|Пардубице
|1 : 1
|Баник
|11.03.2023
|Баник
|0 : 3
|Спарта
|18.03.2023
|Динамо
|0 : 0
|Баник
|01.04.2023
|Баник
|0 : 0
|Слован
|08.04.2023
|Словацко
|0 : 0
|Баник
|16.04.2023
|Баник
|0 : 0
|Виктория
|22.04.2023
|Млада Болеслав
|0 : 0
|Баник
|26.04.2023
|Баник
|0 : 0
|Славия
|29.04.2023
|Сигма
|0 : 0
|Баник