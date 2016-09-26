Врба: «Могу премировать Беленова лично – хорошим ужином»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба остался доволен игрой голкипера Александра Беленова в матче 8-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:2).

– Ранее, когда Беленов отразил пенальти в трех матчах подряд, вы говорили, что обратитесь к руководству с просьбой премировать его дополнительно. Сейчас готовы снова обратиться с аналогичной просьбой?

– Сожалею, что когда-то таким образом пошутил. Но Беленов из тех игроков, вокруг которых можно строить команду. Могу премировать его лично – хорошим ужином.

– А кого вы считаете лидером команды?

– Очень много новых игроков пришло в команду. И кто станет ее лидером, думаю, решит команда. Верю, что у нас есть игроки, которые могут быть лидерами, и надеюсь, что они себя проявят. Не хочу много хвалить Беленова, но он, наверное, больше всех соответствует статусу лидера команды.