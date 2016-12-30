«Анжи» объявил об уходе Врбы с поста главного тренера

Главный тренер «Анжи» Павел Врба покинул занимаемый пост. Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, стороны пришли к обоюдному соглашению расторгнуть контракт. Вместе с чешским специалистом команду покинули три его помощника.

«Футбольный клуб «Анжи» благодарит тренеров за проделанную работу и желает успехов в дальнейшем», – говорится в сообщении на официальном сайте «орлов».

Напомним, Врба возглавил команду в июне нынешнего года. На данный момент «Анжи» занимает в турнирной таблице 11-е место, имея в активе 20 очков.