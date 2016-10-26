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  • Врба: «В России детских тренеров интересуют результаты. В Европе дети играют в свое удовольствие»

Врба: «В России детских тренеров интересуют результаты. В Европе дети играют в свое удовольствие»

26 октября 2016, 21:46
7

Главный тренер «Анжи» Павел Врба на встрече с сотрудниками клубной академии поделился мнением о работе с детьми.

«Я заметил, что в России детских тренеров очень интересуют результаты. В Европе этого нет. Дети играют в свое удовольствие, их не ругают, не мучают силовыми тренировками. В Чехии проехать сто километров на автобусе – это очень далеко. Я не понимаю, как можно проехать тысячу, чтобы сыграть два тайма по тридцать минут и вернуться обратно!

В Чехии 11 на 11 на большом поле начинают играть после 13 лет. У вас переходят в 12. Самое главное для игрока 12–13 лет что? Техника, умение обращаться с мячом. Тактическим нюансам, силовой выносливости его еще научат. Важно, научить его обращению с мячом. А где больше касаний мяча? На большом поле или маленьком? Конечно, на маленьком. Поэтому до 13–14 лет у нас играют 8 на 8», – сказал Врба.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи Врба Павел
Комментарии (7)
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aguila_real
1477509184
Да, у на с в России тренировки во многих клубах на очень низком уровне, особенно в средних городских командах+ низкие квалификации у тренеров. Мало внимания уделяется индивидуальной работе с мячом, выполнению каких-то технических упражнений, тренеров интересует только результат, в следствие чего ругаются на юных футболистов когда те пытаются проявить индивидуальные действия. Поэтому деревяшки и вырастают в большинстве своем) Футбол у нас в России ставится реакционный - игра идет от соперника, индивидуальные и нестандартные действия пресекаются тренерами. А в большой клуб (футбольную школу) попадают единицы талантливых ребят, потому что система скаутская не развита да и школ мало + деньги решают многое. Лет 8 назад моего друга не взяли в футбольную школу одной известной команды, не дали шанса проявить себя. Но за денежку пожалуйста (или по связям), играй, а там таких половина было, и играли не особо хорошо. Системы нет к сожалению. Будем надеяться на лучшее, определенные сдвиги есть- строятся зеленки, постепенно увеличивается количество футбольных школ.
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ttter
1477509430
Говорит толковие всех российских футбольных чиновников. Ps:И Эстонских тоже)))
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Aztec58
1477510722
Лучше не надо об удовольствиях европейских детей, ага.
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Legioner-05
1477544478
Это он по детской академии Анжи сделал выводы , думаю по России везде по разному.
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