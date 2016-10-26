Врба: «В России детских тренеров интересуют результаты. В Европе дети играют в свое удовольствие»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба на встрече с сотрудниками клубной академии поделился мнением о работе с детьми.

«Я заметил, что в России детских тренеров очень интересуют результаты. В Европе этого нет. Дети играют в свое удовольствие, их не ругают, не мучают силовыми тренировками. В Чехии проехать сто километров на автобусе – это очень далеко. Я не понимаю, как можно проехать тысячу, чтобы сыграть два тайма по тридцать минут и вернуться обратно!

В Чехии 11 на 11 на большом поле начинают играть после 13 лет. У вас переходят в 12. Самое главное для игрока 12–13 лет что? Техника, умение обращаться с мячом. Тактическим нюансам, силовой выносливости его еще научат. Важно, научить его обращению с мячом. А где больше касаний мяча? На большом поле или маленьком? Конечно, на маленьком. Поэтому до 13–14 лет у нас играют 8 на 8», – сказал Врба.