Защитник «Анжи» Мусалов: «Не слышал ни от кого из ребят, что кто-то собирается уходить»

Защитник «Анжи» Магомед Мусалов прокомментировал появившуюся ранее информацию о конфликте в руководстве махачкалинцев. Напомним, ранее сообщалось, что дагестанский клуб может распродать всех лидеров и уволить главного тренера Павла Врба из-за разногласий у владельцев команды.

«Недавно прочитал о том, что в «Анжи» якобы существуют какие-то конфликты и разногласия, что команду могут покинуть ее лидеры. Честно говоря, я в шоке, потому что в команде абсолютно нормальная обстановка, нам никто ничего не говорил. Не слышал ни от кого из ребят, что кто-то собирается уходить. То же самое касается и главного тренера. На мой взгляд, Врба, наоборот, всем доволен и работает с энтузиазмом.

Мы уже потихоньку приступаем к занятиям, тренерский штаб раздал задания, нам сказали готовиться. Все как обычно, готовимся к возобновлению чемпионата. Понятно, что результаты последних матчей не радуют, но каких-то конфликтов на этой почве точно не было», – сказал Мусалов.