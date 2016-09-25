Врба: «Мы готовились к стандартным ситуациям, но гениальный Дзюба все равно забил нам два мяча»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба поделился впечатлениями от матча 8-го тура РФПЛ, в котором его подопечные вырвали ничью с «Зенитом» – 2:2.

«Мы готовились к стандартным ситуациям, но гениальный Дзюба все равно забил нам два мяча. В первом тайме совершили много ошибок, за второй – благодарен своей команде. Очень рады, что удалось сравнять счет, за что хочется сказать «спасибо» ребятам. Хотя в перерыве общался с ними на повышенных тонах», – сказал Врба в эфире телеканала «Наш Футбол».