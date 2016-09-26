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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Материалы

Анжи - Зенит

25.09.2016, Воскресенье, 19:30 мск Махачкала, стадион Анжи-Арена Трансляция: Наш Футбол, Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 8 тур Анжи - Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
7 мая, суббота 17:00 Анжи 0:1 Зенит
13 тур
24 октября, суббота 17:00 Зенит 5:1 Анжи
Россия. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
24 сентября, среда 19:00 Анжи 1:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
19 апреля, суббота 18:00 Анжи 1:2 Зенит
5 тур
17 августа, суббота 18:15 Зенит 3:0 Анжи
Россия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
8 мая, среда 19:30 Зенит 0:1 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
10 декабря, понедельник 20:00 Зенит 1:1 Анжи
5 тур
19 августа, воскресенье 21:00 Анжи 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Анжи 0:2 Зенит
31 тур
18 ноября, пятница 19:30 Зенит 0:0 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
24 июля, воскресенье 21:00 Анжи 0:1 Зенит
2 тур
21 марта, понедельник 19:30 Зенит 2:0 Анжи
Россия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
1 марта, вторник 18:00 Анжи 2:3 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 16:30 Анжи 3:3 Зенит
11 тур
4 июля, воскресенье 19:00 Зенит 2:1 Анжи
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
23 сентября, понедельник 00:00 Зенит 2:2 Анжи
1 тур
9 марта, суббота 00:00 Анжи 2:0 Зенит
Чемпионат России 2001
24 тур
16 сентября, воскресенье 00:00 Анжи 0:0 Зенит
10 тур
19 мая, суббота 00:00 Зенит 1:1 Анжи
Чемпионат России 2000
16 тур
18 сентября, понедельник 00:00 Анжи 3:2 Зенит
2 тур
1 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Анжи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 25 сентября 2016, 21:49

    Зенит подвел

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 25 сентября 2016, 21:38

    Зенит не может найти вратаря! Это самое слабое место!

    2
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    Рейтинг: +67

    Iskandero 25 сентября 2016, 21:36

    Беленов зверюга!

    0
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    Рейтинг: +18455

    ilichkadr 25 сентября 2016, 21:26

    Следующий тур покажет...

    0
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    Рейтинг: +37

    Den_161 25 сентября 2016, 21:20

    Своеобразный судья, и в Ростове судил со странностями

    0
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    Рейтинг: +1351

    15112007 25 сентября 2016, 21:12

    Жаль, что по матчу не транслируют эту игру

    0
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    Рейтинг: +468

    Архипелаг Гуляк 25 сентября 2016, 21:08

    Малацы Анжуйцы,бейте колхозников.

    2
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    Рейтинг: +468

    Архипелаг Гуляк 25 сентября 2016, 20:05

    Забили Анжуйцы навозникам.

    0
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    Рейтинг: +117

    Dj_CBEPXY 25 сентября 2016, 20:05

    Еее... Тб2.5 прошел в лет кф почти 2

    -1
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    Рейтинг: +322

    Gerero2198 > Dj_CBEPXY 25 сентября 2016, 20:37

    Глупо было промахнуться со ставкой. Я вот еще на Уфе поднял неплохо.

    -1
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    Рейтинг: +1176

    Argon > Gerero2198 25 сентября 2016, 21:02

    как можно было на Уфу поставить?

    0
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    Рейтинг: +19

    СТАЛКЕР7 > Dj_CBEPXY 25 сентября 2016, 21:17

    так коэфф не оч большой на тб 2,5. на дженоа - пескара на ничью был коэфф 3,8

    0
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    Рейтинг: +9

    ПетрVL 25 сентября 2016, 18:37

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Зеня ,сегодня будет на второй строчке!

    -4
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