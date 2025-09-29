Введите ваш ник на сайте
Яковлев пожаловался на зарплату в «Анжи» и «Спартаке»

Сегодня, 21:46
1

Бывший спартаковец Павел Яковлев отрицает, что ему много платили в ходе игровой карьеры.

– Правда, что в «Анжи» у тебя была зарплата 4 миллиона рублей в месяц?

– Меньше раза в два. Знаю, сколько сейчас получают футболисты, и я просто в шоке! В два-три раза больше получают игроки, средние по меркам РПЛ.

В то время у меня была средняя зарплата. Не самая большая в «Анжи», а в «Спартаке» и подавно. Приезжали иностранцы, получавшие космические деньги.

У меня не было ни одного клуба, где я получал больше всех.

Яковлев раскрыл, сколько «Спартак» требовал за его трансфер 2
Яковлев: «Футболист не может быть тупым» 14
Экс-спартаковец Яковлев ответил, пора ли увольнять Станковича 3
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига БроукБойз Анжи Спартак Яковлев Павел
Комментарии (1)
TOMSON
1759173221
Те 2 ляма у месяц он считает не космосом для себя?
