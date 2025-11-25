Введите ваш ник на сайте
  • Яковлев: «Станкович хорошо относился только к одному игроку «Спартака»

Яковлев: «Станкович хорошо относился только к одному игроку «Спартака»

Сегодня, 22:10
2

Экс-спартаковец Павел Яковлев поделился инсайдом об отношениях Деяна Станковича с футболистами московской команды.

«Есть понимание, что Станкович вообще не контролировал коллектив в «Спартаке», он постепенно от него отдалялся.

В первом сезоне все было хорошо, он взял всех под свое крыло, всех защищал, просил журналистов не трогать футболистов.

Потом начался период, когда не было результатов, Станкович стал отдаляться и, если раскрывать тайны, относился хорошо только к одному игроку – Барко.

Все остальное вообще никак не воспринималось. Бывало даже, что он не приезжал на тренировки, их проводил помощник. Подобное невозможно в таком клубе, как «Спартак», да и просто неправильно», – сообщил Яковлев.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Серба уволили 11 ноября.

Кержаков сказал, что изменилось в «Спартаке» после отставки Станковича 1
Семин объяснил, в чем прибавил «Спартак» после увольнения Станковича 9
Ву раскрыл, как Станкович попрощался с игроками «Спартака» 4
Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига БроукБойз Спартак Яковлев Павел Барко Эсекьель Станкович Деян
Боцман59rus
1764099383
_ хуже бабок на лавке мелют языком
Ответить
рылы
1764099598
то есть, нынешние футболисты все молчали о якобы таком беспределе - но бывший хряк, со своей дебильной повязочкой на голове, решил, что знает больше всех? при этом не пролезая в тарасофку (пропуска нет).
Ответить
