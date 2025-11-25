Яковлев: «Станкович хорошо относился только к одному игроку «Спартака»

Экс-спартаковец Павел Яковлев поделился инсайдом об отношениях Деяна Станковича с футболистами московской команды.

«Есть понимание, что Станкович вообще не контролировал коллектив в «Спартаке», он постепенно от него отдалялся.

В первом сезоне все было хорошо, он взял всех под свое крыло, всех защищал, просил журналистов не трогать футболистов.

Потом начался период, когда не было результатов, Станкович стал отдаляться и, если раскрывать тайны, относился хорошо только к одному игроку – Барко.

Все остальное вообще никак не воспринималось. Бывало даже, что он не приезжал на тренировки, их проводил помощник. Подобное невозможно в таком клубе, как «Спартак», да и просто неправильно», – сообщил Яковлев.