  Яковлев раскрыл, какой у него автомобиль: «Всегда любил эту марку»

Яковлев раскрыл, какой у него автомобиль: «Всегда любил эту марку»

Сегодня, 13:50
3

Бывший спартаковец Павел Яковлев рассказал о личном автомобиле.

– А на чeм ездите?

– На BMW, всегда любил эту марку.

– В M-пакете?

– Не, я уже вырос из того возраста, чтобы гонять. В Москве сейчас по 500 камер стоит на одной прямой, смысла в быстрых машинах нет.

Машина для меня сейчас – просто способ комфортного передвижения, что BMW даeт в полной степени.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол БроукБойз Спартак Яковлев Павел
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JIEGEHDA
1759235717
А мы то думали скажет Нива. На крайняк Гранта
Ответить
rash1959
1759235771
Вы можете себе представить, что плохой токарь-слесарь ездит на BMW? А плохой футболёр может.
Ответить
Цугундeр
1759236182
)) БомБожечки, уберите этого утырка. Блесна для всех. Подсекай только. "Бывший спартаковец".( Причём здесь спартаковец, если человечек- м.дачок? Да тут(в РПЛ) этого россдобра -каждый первый. Долой лимит!) Каждый за себя.
Ответить
