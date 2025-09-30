Яковлев раскрыл, какой у него автомобиль: «Всегда любил эту марку»

Бывший спартаковец Павел Яковлев рассказал о личном автомобиле.

– А на чeм ездите?

– На BMW, всегда любил эту марку.

– В M-пакете?

– Не, я уже вырос из того возраста, чтобы гонять. В Москве сейчас по 500 камер стоит на одной прямой, смысла в быстрых машинах нет.

Машина для меня сейчас – просто способ комфортного передвижения, что BMW даeт в полной степени.