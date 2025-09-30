Яковлев раскрыл, какой у него автомобиль: «Всегда любил эту марку»

Бывший спартаковец Павел Яковлев рассказал о личном автомобиле.
– А на чeм ездите?
– На BMW, всегда любил эту марку.
– В M-пакете?
– Не, я уже вырос из того возраста, чтобы гонять. В Москве сейчас по 500 камер стоит на одной прямой, смысла в быстрых машинах нет.
Машина для меня сейчас – просто способ комфортного передвижения, что BMW даeт в полной степени.
- 34-летний правый вингер сейчас выступает в Медиалиге за «БроукБойз».
- В профессиональном футболе он поиграл за «Спартак», «Крылья Советов», «Мордовию», «Анжи», «Факел», «Кызыл-Жар» и «Елимай».
Источник: «Советский спорт»