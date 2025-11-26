У Станковича был конфликт с игроком «Спартака»: «Сначала были лучшими друзьями, а потом посылали друг друга»

Экс-спартаковец Павел Яковлев рассказал, что бывший главный тренер московской команды Деян Станкович был в ссоре с защитником Срджаном Бабичем.

«Раньше они с Бабичем были лучшими друзьями, их жены общались, а потом конфликт настолько обострился, что на тренировках они посылали друг друга. Это нездоровая ситуация в коллективе», – заявил Яковлев.