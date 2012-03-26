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Луиш Нету
Луиш Нету
Завершил карьеру
26 мая 1988 (38)
#13 | Защитник
187 см | 71 кг
Португалия
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Публикации
Дзюба сомневался в характере Халка: «Обычно такие люди бывают говнистые»
26 марта
12
«Спортинг» сохранил в штабе экс-зенитовца, несмотря на увольнение главного тренера
2024.12.26 21:01
Фото
Экс-игроку «Зенита» Нету не хватило медали за победу в Кубке португальской лиги
2021.01.24 08:15
5
Нету: «Это было невероятное время. «Зенит» – моя семья, а Питер – дом»
2019.05.26 20:22
5
Фото
«Ты никогда не лгал, не предавал. Ты был настоящим мужчиной на поле». Фанаты «Зенита» попрощались с Нету
2019.05.26 15:10
11
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
2019.03.23 22:47
1
«Спортинг» объявил о трансфере Нету из «Зенита»
2019.03.11 20:50
7
Нету – о бороде, контракте, Паредесе, Семаке, «Фенербахче»
2019.02.01 13:29
A Bola: Нету подписал трехлетний контракт со «Спортингом»
2019.01.31 15:14
19
Семак рассказал, останутся ли Иванович и Нету в «Зените»
2019.01.30 14:56
8
A Bola: Нету летом уйдет в лиссабонский «Спортинг»
2019.01.30 07:47
4
Журналист Короткин: «Зенит» не намерен продлевать контракт с Нету. Игрок покинет команду летом бесплатно»
2019.01.28 23:47
4
Нету: «Болельщики «Фенербахче» пообещали нам ад? Мы готовы к выезду»
2019.01.17 22:06
3
Нету – о Кубке «Матч Премьер», «Фенербахче», Турции, Данни
2019.01.17 17:32
3
«Севилья» составит конкуренцию «Спортингу» в борьбе за Нету
2019.01.16 13:45
2
Агент Нету: «На данный момент нет никаких предложений, только слухи»
2019.01.16 09:34
3
Нету может сменить «Зенит» на «Спортинг» по окончании сезона
2019.01.15 12:58
5
Нету: «С «Фенербахче» будет фантастическая игра»
2018.12.17 19:09
2
Нету: «С «Рубином» будет непросто. Все команды Бердыева хорошо организованы и знают, как действовать на поле»
2018.12.08 08:43
5
Нету: «Любимое слово на русском – победа»
2018.12.08 00:37
1
Нету: «Не знаю, почему «Краснодар» проводит дома пять игр подряд»
2018.12.07 22:15
16
Фото
Нету потренировался на льду с фигуристкой Туктамышевой
2018.12.03 14:26
8
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Мартынович – лучший по показателю точности передач в первом круге РПЛ. Нету – второй
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Роналду не вызван в сборную Португалии на матчи с Польшей и Италией. Нету и Эдер – в составе
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Нету: «Дзюба – это тот нападающий, который делает разницу на поле»
2018.10.26 08:54
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