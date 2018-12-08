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    • Нету: «С «Рубином» будет непросто. Все команды Бердыева хорошо организованы и знают, как действовать на поле»

    Нету: «С «Рубином» будет непросто. Все команды Бердыева хорошо организованы и знают, как действовать на поле»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от домашнего матча 17-го тура РПЛ с «Рубином».

    Игра состоится в воскресенье, 9 декабря, и начнется в 19:00 по московскому времени. Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу, опережая «Краснодар» на два очка.

    – «Рубин» в текущем сезоне потерпел всего два поражения, хотя при этом очень часто играет вничью и не забивает много голов. Для нас это будет последняя домашняя игра перед зимней паузой. Так что ждем горячую битву, но надеемся взять три очка, чтобы сохранить лидерство в чемпионате. В курсе, что будет непросто – все команды, которые тренирует Курбан Бердыев, хорошо организованы и знают, как им действовать на поле. Так что, вполне возможно, нас ждет вязкая, равная игра. Но я верю, что мы сможем победить.

    – Последняя игра в чемпионате в календарном году – самая трудная?

    – Играть дома для нас – преимущество. На своем стадионе с качественным полем мы чувствуем себя комфортно. При этом, «Зениту» не было легко ни в одной из прошедших встреч этого чемпионата, не будет легко и с «Рубином». С наступлением холодной погоды стало еще тяжелее, но, думаю, мы сможем воспользоваться преимуществом своего стадиона.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.12.2018 08:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1297

      compka 8 декабря 2018, 19:23

      у Рубина большие кадровые потери, матч будет очень сложным для него.

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 8 декабря 2018, 11:58

      Нужно выигрывать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 8 декабря 2018, 10:49

      Жду очередной ничейный ужас от беглых.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 декабря 2018, 10:31

      Игра удовольствия предвижу не доставит, так хотя бы результатом порадуйте...

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche 8 декабря 2018, 09:56

      Если будете также бездарно сачковать на поляне, как в большинстве игр, - продуете!

      1
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