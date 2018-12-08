Нету: «С «Рубином» будет непросто. Все команды Бердыева хорошо организованы и знают, как действовать на поле»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от домашнего матча 17-го тура РПЛ с «Рубином».

Игра состоится в воскресенье, 9 декабря, и начнется в 19:00 по московскому времени. Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу, опережая «Краснодар» на два очка.

– «Рубин» в текущем сезоне потерпел всего два поражения, хотя при этом очень часто играет вничью и не забивает много голов. Для нас это будет последняя домашняя игра перед зимней паузой. Так что ждем горячую битву, но надеемся взять три очка, чтобы сохранить лидерство в чемпионате. В курсе, что будет непросто – все команды, которые тренирует Курбан Бердыев, хорошо организованы и знают, как им действовать на поле. Так что, вполне возможно, нас ждет вязкая, равная игра. Но я верю, что мы сможем победить.

– Последняя игра в чемпионате в календарном году – самая трудная?

– Играть дома для нас – преимущество. На своем стадионе с качественным полем мы чувствуем себя комфортно. При этом, «Зениту» не было легко ни в одной из прошедших встреч этого чемпионата, не будет легко и с «Рубином». С наступлением холодной погоды стало еще тяжелее, но, думаю, мы сможем воспользоваться преимуществом своего стадиона.