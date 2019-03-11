«Спортинг» объявил о трансфере Нету из «Зенита»

Защитник «Зенита» Луиш Нету продолжит карьеру в «Спортинге».

Пресс-служба лиссабонцев сообщила о том, что 30-летний португалец присоединится к команде 1-го июля. В январе эта информация появилась в издании A Bola. Нетуперейдет в статусе свободного агента – на следующий день после истечения контракта с «Зенитом».

Игрок пополнил состав петербуржцев в июле 2013 года, перейдя из «Сиены» за 6,5 миллионов евро. В сезоне-2014/15 он выиграл с сине-бело-голубыми Суперкубок России, сезоном позже – чемпионат, Кубок и Суперкубок.