Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спортинг» объявил о трансфере Нету из «Зенита»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету продолжит карьеру в «Спортинге».

    Пресс-служба лиссабонцев сообщила о том, что 30-летний португалец присоединится к команде 1-го июля. В январе эта информация появилась в издании A Bola. Нетуперейдет в статусе свободного агента – на следующий день после истечения контракта с «Зенитом».

    Игрок пополнил состав петербуржцев в июле 2013 года, перейдя из «Сиены» за 6,5 миллионов евро. В сезоне-2014/15 он выиграл с сине-бело-голубыми Суперкубок России, сезоном позже – чемпионат, Кубок и Суперкубок.

    • В прошлом сезоне Нету выступал за «Фенербахче» на правах аренды.
    • В текущем провел 19 матчей за команду Сергея Семака, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Официальный сайт «Спортинга»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2019 20:50
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 09:52

      Теперь Нету в Зените нету.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 00:34

      Надо сказать спасибо и пожелать удачи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner > prezent2017 12 марта 2019, 03:17

      Вот именно, что надо, а почему-то не хочется. На такое надо есть ответ: нету ))) Ну если только удачи пожелать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      MaxKlim 11 марта 2019, 23:23

      вот так бабки рассирают. позор руководству фк зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      khadibolotkovskiy 11 марта 2019, 22:45

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://tok.pw/sportmen

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 11 марта 2019, 21:25

      Спасибо и удачи)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 11 марта 2019, 20:58

      А чего новость то постить? Новые закончились уже?
      Это было известно еще с два месяца назад...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 11 марта 2019, 20:56

      Нету Нету.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11