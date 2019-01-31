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    A Bola: Нету подписал трехлетний контракт со «Спортингом»

    Центральный защитник «Зенита» Луиш Нету летом перейдет в «Спортинг».

    Как сообщает A Bola, на этой неделе 31-летний футболист летал в Лиссабон, чтобы уладить последние детали контракта. В среду он подписал соглашение со «Спортингом» до июля 2022 года.

    Соглашение португальца с петербургским клубом истекает в конце этого сезона.

    • Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в начале 2013 года.
    • За сине-бело-голубых защитник провел 173 матча, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
    • В составе «Зенита» футболист выиграл РПЛ, Кубок России и дважды – Суперкубок страны.

    Источник: A Bola

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    31.01.2019 15:14
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 31 января 2019, 23:47

      Лучшие пожелания и успехов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 19:12

      Не совсем уж плохой защитник. Если на его место найдут лучше ,тогда да.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +905

      VVadic 31 января 2019, 17:06

      Доволен что это днище скинули. Непонятно почему так долго ждали. Его уровень - Сегунда, не более!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 31 января 2019, 16:18

      Странно, а почему слово "корабль" звёздочками замазали?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Yev 31 января 2019, 20:30

      Увидели матерное окончание)))
      Бомбардир такой бомбардир)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 31 января 2019, 16:16

      В Зените как в советской классике: "Така тякучка". Бегу с ******* или сбрасуют баласт? Поживём, увидем. Персонально Богданычу и Артёмке удачи!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 31 января 2019, 16:08

      Может быть Зенит поторопился, а оставил бы Нету до лета.

      1
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      ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff > vladimir-7 31 января 2019, 16:19

      Так он до лета у нас и будет, а потом перейдет)

      1
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      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > vladimir-7 31 января 2019, 20:32

      Такое бывает, когда читаешь только заголовок, а на текст нету желания или сил - не суть
      Только зачем тогда комент оставлять...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > I_R_O_N_M_A_N 1 февраля 2019, 08:27

      Прочитал все, а вот слово упустил. Бывает.

      0
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 31 января 2019, 15:45

      Слабый футболист, что он в Спортинге будет делать не понятно...

      0
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 31 января 2019, 15:44

      Отличная новость..

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      Рейтинг: +288

      DePisuares 31 января 2019, 15:31

      И в аренду его до лета )

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > DePisuares 31 января 2019, 15:32

      А играть за него ты будешь???

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 31 января 2019, 17:28

      Маша, он до лета играть не будет, а полировать скамейку. Меня больше радуют новости по аренде и продаже сейчас игроков, а летом ещё больше будет. Началась движуха по освобождению клуба от "пассажиров". Может доживу, когда придёт черёд и митрофанушек...

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубик Докоян 31 января 2019, 17:33

      У Нету этот сезон едва ли не лучший, вряд ли он будет полировать скамейку...имхо..))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 31 января 2019, 17:49

      По весне в " Зените" будут играть на позиции ЦЗ Иванович, Маммана и Ярик. Надеюсь, что в ближайшее время дойдёт, что при них надо и Скроботова наигрывать. А то у нас так и будут играть Нету, Мевля, числиться вечно травмированный и больной Ваня Ноосельцев, а Карпов по арендам пропадать...

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубик Докоян 31 января 2019, 18:02

      Поживём - увидим...))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 31 января 2019, 18:08

      Тут ждать не долго. )))

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