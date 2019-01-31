A Bola: Нету подписал трехлетний контракт со «Спортингом»

Центральный защитник «Зенита» Луиш Нету летом перейдет в «Спортинг».

Как сообщает A Bola, на этой неделе 31-летний футболист летал в Лиссабон, чтобы уладить последние детали контракта. В среду он подписал соглашение со «Спортингом» до июля 2022 года.

Соглашение португальца с петербургским клубом истекает в конце этого сезона.