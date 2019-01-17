Нету – о Кубке «Матч Премьер», «Фенербахче», Турции, Данни

Защитник «Зенита» Луиш Нету дал интервью клубной пресс-службе, в котором рассказал о зимних сборах, Кубке «Матч Премьер», «Фенербахче» и Турции, Данни, общении с бывшими партнерами по петербургской команде.

«Бомбардир» выделил главное:

О первом сборе в Катаре и Кубке «Матч Премьер»

– Вы в Катаре на сборах вместе с «Зенитом» уже в четвертый раз. Испытываете дежавю?

– Всегда приятно сюда возвращаться, поскольку «Aspire» [спортивный комплекс сооружений площадью 250 гектаров, расположенный в районе Аль-Вааб столицы Катара Дохи] – одно из лучших мест для тренировок. Уверен, всем здесь нравится, несмотря на то, что мы все-таки на сборах без семьи. Погода, условия, поля — все просто великолепно для игроков.

– Через неделю «Зенит» примет участие в товарищеском турнире. Чего ждете от этих матчей?

– Обычно в Катаре достаточно сложно отыскать сильных соперников, поэтому на предыдущих сборах мы встречались с более-менее классными командами только в последних матчах. Прекрасно помню игру, в которой мы здесь забили 18 мячей. Такие матчи чуть-чуть расслабляют и лишают концентрации. А этот турнир – против наших прямых конкурентов по российской Премьер-лиге, с точки зрения эмоций и командного духа он поможет набрать должную форму перед возобновлением сезона. Так что мне нравится идея.

– Довольно нетипичная ситуация: раньше любые сборы начинались со слабых соперников, а сейчас сразу начнете с «Локомотива». Есть ощущение, что эти матчи получатся напряженными и в какой-то степени возможно слишком нервными для товарищеских?

– Да, я это и имею ввиду. Вы помните кубковый матч с «Ростовом», игры со «Спартаком» тоже не нуждаются в дополнительных комментариях, а «Локомотив» – действующий чемпион страны. Да, это товарищеский турнир, но каждый хочет его выиграть. Мы уже принимали участие в подобном соревновании, когда встречались на Украине с «Динамо» и «Шахтером». Насколько я помню, тогда все прошло на самом высоком уровне. Сейчас жду чего-то подобного.

– Матча против кого вы ждете больше остальных?

– Каждый соперник силен, все начали работать на сборах более-менее в одно время. Конечно, никогда нельзя назвать матч со «Спартаком» просто товарищеским, так что если вы попросите меня назвать самую особенную для нас игру, то я выберу эту.

– «Спартак» и «Ростов» начали готовиться на неделю раньше остальных. Это преимущество?

– Думаю, нет. Нам был необходим месяц отпуска, поскольку многие наши футболисты играли на чемпионате мира, и им требовался дополнительный отдых. Иногда нужно разгрузиться не только физически, но и эмоционально, так что месяц был в самый раз. Мы полны энергии и будем готовы.

О «Фенербахче», Суперлиге, турецких фанатах, матчах со стамбульцами в 1/16 финала Лиги Европы

– Вы провели один сезон в «Фенербахче», поэтому уже стали главным экспертом в «Зените» по турецкому футболу. Расскажите, что это такое.

– Главное отличие от чемпионата России – эмоции болельщиков. Абсолютно каждый в Турции живет футболом, это вид спорта номер один. Если идешь в кафе, по улице, торговому центру или где-то еще, то видишь, что все говорят только о футболе. Весь Стамбул обсуждает «Фенербахче», «Галатасарай» или «Бешикташ», вся страна говорит о матчах, дерби, трансферных новостях. Когда переезжаешь из России в Турцию, то первым и главным отличием, на которое обращаешь внимание, становится именно это. Да, «Зенит» — самый популярный футбольный клуб страны, но у вас есть хоккей, баскетбол, что-то еще. Даже в Петербурге часто я ходил куда-то, и меня никто не спрашивал о футболе. Честно, мне больше нравится Россия. Хотя и в Турции отличные матчи, красивые и переполненные стадионы, как и сейчас в нашей лиге.

Еще в Турции очень классно поддерживают местные команды. В Стамбуле, понятно, симпатии делятся на «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ», в других городах болеют только за своих – «Бурсаспор», «Коньяспор», «Гезтепе», «Антальяспор», «Аланьяспор» и так далее. В России не совсем так: если мы играем в «Уфе», то какая-то часть из жителей Уфы болеет за нас. Это здорово, но невозможно представить в Турции: условный «Фенербахче» ненавидят в Бурсе, а «Бурсаспор» – в Стамбуле.

Еще, так как в Турции нет лимита на легионеров, линии атаки у большинства команд полностью состоят из скоростных иностранцев. Иногда смотришь на позицию соперника в таблице, думаешь, что матч не станет трудным, но в итоге все выходит совсем не так.

– У вас были какие-то проблемы с болельщиками «Галатасарая» или «Бешикташа» в Стамбуле?

– Абсолютно никаких. Иногда заходил в район «Бешикташа» на местный рынок, который нравился моей жене, и никогда не сталкивался с проблемами. Фанаты «Галатасарая» или «Бешикташа» могли спокойно подойти ко мне и сфотографироваться.

Вообще, главная мечта для болельщиков «Фенербахче» – повторить исторический разгром «Галатарасая» со счетом 6:0. Это примерно, как для «Зенита» победа над «Спартаком» – 5:0. А фанаты «Бешикташа» часто пытаются подшутить и просят изобразить жест в виде орла, их символа. И если ты играешь за «Фенербахче» и повелся на эту уловку, то тебе придется непросто.

– Для защитника играть в Турции проще или сложнее, чем в России?

– Не сказал бы, что проще, но турецкие болельщики обожают обилие голов. Можно вести по ходу игры со счетом 2:0, потом все переворачивается – 3:2, 4:3 и так далее. Команды теряют организацию игры, несутся сломя голову в атаку. В России большой упор делается на тактику: многие действуют в три центральных защитника, часто, особенно зимой, матчи завершаются со счетом 0:0, 1:0.

– Вы даже как-то отметились там автоголом.

– Да, тогда мы сыграли 3:3. Вели по ходу игры 3:1, потом забил я и счет превратился в 3:2, а в самом конце «Кайсериспор» вырвал ничью.

– Правильно ли мы понимаем, что в Турции завершился период, когда они регулярно покупали звезд мирового футбола вроде Дрогба и Снейдера?

– Да, это связано с падением курсом турецкой лиры, поэтому они немного утратили свою силу. Но они по-прежнему любят приглашать больших звезд, чтобы сделать болельщиков счастливыми. Ожидания фанатов всегда находятся на самом высоком уровне. Но часто клубы совершают ошибки, потому что позволяют внешним факторам воздействовать на них и заставлять принимать решения.

– Для многих стала дикой история со скандалом вокруг Филиппа Коку, когда его помощники работали против него.

– Смотрите: одно из лучших, что есть в «Зените», – это организация и уважение к игрокам. В Турции же часто опираются на эмоции, позволяют тем новостям, которые не должны, появляться на публике. Это не очень хорошо, потому что, когда ты позволяешь внешним факторам воздействовать на компанию, ты не можешь создать организованный клуб.

– Что вы имеете ввиду? Что за внешние факторы?

– Болельщики. Когда ты позволяешь медиа публиковать внутренние новости, то они создают волнение и влияют на принятие решений.

– В общем, судя по вашим словам, через месяц «Зениту» в Стамбуле и близко просто не будет.

– Просто? Нет. Я был там, я знаю. Поддержка болельщиков заставляет команду рвать и метать. Правда, иногда это работает в обратную сторону – игроки чувствуют давление, раздражаются и начинают совершать ошибки. Это то, что мы можем использовать в свою пользу. Нужно помнить, что ответный матч пройдет у нас дома. Надеюсь, на переполненном стадионе, который станет нашим 12-м игроком.

– Если открыть наш инстаграм сразу после жеребьевки, можно увидеть единый посыл в комментариях от турецких болельщиков: «Добро пожаловать в ад!» Что мы должны им ответить? В рай их пригласить?

– Ха-ха! Да нет, мы не чувствуем, что нас ждет ад, и мы готовы играть в Стамбуле. «Зенит» с его большой историей и традициями побывал на многих стадионах и готов к любому давление со стороны трибун.

– С кем из бывших партнеров обсуждали результаты жеребьевки?

– С Роберто Сольдадо. Мы делили комнату на базе, остались хорошими друзьями. Насколько я знаю, он не сможет сыграть из-за травмы, хотя, возможно, что-то изменилось. Сразу после жеребьевки он написал мне: «Я тебе убью!». Вообще, мы часто с ним подшучиваем, постоянно сталкивались на тренировках, пытались обыграть друг друга. У меня остались хорошие взаимоотношения не только с ним, но еще и с Маурисио Ислой, например.

– В «Фенере» играет Матье Вальбуэна, выступавший в России. Он по-прежнему остается на своем уровне?

– Он играл не так много в прошлом сезоне, но болельщики очень любят его. Вальбуэна остается классным футболистом. Да, ему 34 года, и он уже стал ветераном, но стандарты и дриблинг остаются его сильными сторонами.

Однако «Фенербахче» – это далеко не только он. Если команда поймает кураж, если болельщики понесут их вперед, то их сложно будет остановить. Но у нас есть вся необходимая информация о сопернике, мы тоже сильны, и мы постараемся проделать отличную работу на сборах, чтобы подготовиться к противостоянию на сто процентов.

– Ситуация выглядит так, что они потеряли все шансы в чемпионате Турции. Можно ли ждать, что «Фенербахче» сконцентрируются на Лиге Европы УЕФА?

– Уверен, они хотят поскорее выбраться из положения в чемпионате. Нужно сперва спастись от вылета, а уже потом думать о победе в каком-то другом турнире. Так что мне кажется, что они сконцентрированы на чемпионате, что, конечно, не отменяет амбиций и желания биться в каждой игре.

О Данни и общении с бывшим партнерами по «Зениту»

– Когда вы последний раз общались с Данни?

– Вчера! Обычно общаемся в инстаграме, спрашиваем друг у друга о семье, делах. Переписываюсь с его детьми – Франсишку и Бернарду все еще делают магию на поле. У нас в вотсапе все еще есть группа: там я, Витсель, Рондон, Халк, Данни, Хави Гарсия, Гарай, Кришито, Маурисио. Иногда там месяцами царит молчание, но мы поздравляем друг друга с днями рождения, праздниками, говорим, как скучаем.

– А как группа называется?

– «Venezuela in da house!» Ха-ха! Привет такой Рондону и Данни.

– Мы слышали слухи о том, что Данни завершил карьеру.

– Пока он ничего не объявил официально. Насколько я знаю, он не хочет заканчивать. Данни – семейный парень, это все знают, поэтому сейчас он должен думать не только о себе, но больше – о своей семье.

– Мы видели фотографию близнецов Франсишку и Бернарду в его инстаграме. Надо сказать, парни прилично подросли.

– Да, им скоро исполнится 15 лет, играют в академии «Маритиму». Постоянно спрашивают о «Зените», говорят, что скучают по клубу, передают привет.

– С кем чаще всего общаетесь из бывших одноклубников?

– Регулярно с Данни, иногда с Хави, Кришито. Очень сильно скучаю по Рондону, мы были отличными друзьями, когда он играл в «Зените». Так получается, что у меня самые лучшие взаимоотношения с нападающими! Ха-ха! Недавно писал Витселю, когда увидел в его инстаграме, как он готовит: «Ты большой шеф, Аксель!» Он мне: «Ага, сегодня я такой». Мы не общаемся с ребятами ежедневно, но стараемся оставаться на связи, помнить друг о друге и тех временах.

– С 2013 года, когда вы перешли в «Зенит», остались только вы, Анюков и Семак, который тогда был игроком. Чувствуете себя ветераном?

– Помните фильм «Последний из могикан»? Мы так называли Кришито перед тем, как он ушел. Сейчас, получается, таким становлюсь и я. Честно, очень рад тому пути, который прошел вместе с клубом. В самом начале не мог даже предположить, что проведу за «Зенит» так много матчей, так много лет. Хочу поблагодарить клуб, болельщиков. После прошлого сезона я понял: когда ты остаешься без «Зенита», то скучаешь по нему очень сильно. Но я не говорю до свидания: давайте возьмем и выиграем этот чемпионат!