Нету потренировался на льду с фигуристкой Туктамышевой

Защитник «Зенита» Луиш Нету в рамках совместного благотворительного проекта петербуржцев и «Русфонда» «Давай-давай!» провел тренировку на льду с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

В этот раз болельщики «Зенита», телезрители ГТРК «Санкт-Петербург» и посетители сайта «Русфонда» за несколько дней вместе собрали 1 миллион 325 тысяч 607 рублей для Димы Погукая.

«Тренировка получилась отличной, я получил хороший опыт. Сегодня мне было немного сложновато, но это в основном из-за страха – с равновесием у меня все в порядке. «Давай-давай» – отличный проект, в нем уже поучаствовали многие игроки «Зенита», и я счастлив, что оказался в их числе.

К нам, футболистам, приковано общественное внимание, и мы должны использовать это во благо, пытаться сделать мир лучше. Я благодарен организаторам за то, что они выбрали меня, и я смог помочь еще одному прекрасному ребенку», – сказал Нету по завершении тренировки.

«Все прошло прекрасно, Луиш, как и подобает футболисту, крепко стоял на ногах и ни разу не упал. Мне было очень приятно познакомиться, и думаю, что через пять занятий он сможет уверенно стоять на коньках. Здорово, что у «Зенита» есть проект «Давай-давай», который помогает детям. Мне было очень приятно в нем поучаствовать», – отметила Туктамышева.