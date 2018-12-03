Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нету потренировался на льду с фигуристкой Туктамышевой

    Защитник «Зенита» Луиш Нету в рамках совместного благотворительного проекта петербуржцев и «Русфонда» «Давай-давай!» провел тренировку на льду с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

    В этот раз болельщики «Зенита», телезрители ГТРК «Санкт-Петербург» и посетители сайта «Русфонда» за несколько дней вместе собрали 1 миллион 325 тысяч 607 рублей для Димы Погукая.

    «Тренировка получилась отличной, я получил хороший опыт. Сегодня мне было немного сложновато, но это в основном из-за страха – с равновесием у меня все в порядке. «Давай-давай» – отличный проект, в нем уже поучаствовали многие игроки «Зенита», и я счастлив, что оказался в их числе.

    К нам, футболистам, приковано общественное внимание, и мы должны использовать это во благо, пытаться сделать мир лучше. Я благодарен организаторам за то, что они выбрали меня, и я смог помочь еще одному прекрасному ребенку», – сказал Нету по завершении тренировки.

    «Все прошло прекрасно, Луиш, как и подобает футболисту, крепко стоял на ногах и ни разу не упал. Мне было очень приятно познакомиться, и думаю, что через пять занятий он сможет уверенно стоять на коньках. Здорово, что у «Зенита» есть проект «Давай-давай», который помогает детям. Мне было очень приятно в нем поучаствовать», – отметила Туктамышева.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2018 14:26
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1390

      Taps 3 декабря 2018, 18:58

      Молодцы !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 декабря 2018, 17:51

      Помогать -- это хорошо !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov 3 декабря 2018, 17:20

      Хороша Лиза!!!) Я бы выполнил с ней произвольную программу!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +653

      somn 3 декабря 2018, 16:36

      Ему не мешало лишний раз мячик постучать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9050

      vladik12 3 декабря 2018, 16:15

      Есть видео, что они делали после тренировки?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +944

      Rabinovi_ch 3 декабря 2018, 15:45

      "К нам, футболистам, приковано общественное внимание, и мы должны использовать это во благо, пытаться сделать мир лучше."
      Вспомнил Коко и Мамашу....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 3 декабря 2018, 14:53

      Да многие захотели бы раздеться и скататься дуэтом!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25055

      bset 3 декабря 2018, 14:31

      А если бы она снова разделась, в два раза больше собрали бы.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 