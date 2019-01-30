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    Семак рассказал, останутся ли Иванович и Нету в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем центральных защитников команды Бранислава Ивановича и Луиша Нету. Контракты 34-летнего серба и 30-летнего португальца истекают в июле.

    «И Иванович, и Нету, у которых истекают контракты, пока в команде. У Бранислава есть опция продления. С Нету мы уже тоже встречались и общались. Принимать решения будем в зависимости от многих факторов.

    Мы работаем, мы ждем, мы просматриваем большое количество игроков. Мы не расстраиваемся, у нас есть чем заниматься. Если у нас будет возможность пригласить сильных игроков, мы это сделаем», – сказал Семак.

    • Иванович присоединился к «Зениту» в феврале 2017 года. За это время он провел за команду 75 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Нету перешел в петербургский клуб из «Сиены» в начале 2013 года. В его активе 173 игры за «Зенит», один забитый мяч и один голевой пас.

    Источник: Sport24

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    30.01.2019 14:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 22:46

      Нету скорей всего уйдет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 30 января 2019, 19:56

      Ивановича можно продлить еще на год -пригодится, а вот Нету можно отпускать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      Skrudg 30 января 2019, 18:41

      Иванович, красава, я за то чтоб он остался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 30 января 2019, 18:09

      Заголовок: Семак РАССКАЗАЛ.....! А в тексте ни.........! Додумывайтесь сами!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 30 января 2019, 18:06

      Пора бы Терентьеву давать больше игрового времени.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 16:16

      Бано останется с Мамманой и Яриком, надо подтягивать Скроботова, а Нету и Мевлю поблагодарить и расстаться.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 30 января 2019, 15:19

      Надо продлить. На годик-полтора, пока Скроботов подрастет.

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 30 января 2019, 14:57

      Иванович нужен..сильный игрок на своей позиции ..может дать фору молодым ..его уважают и в команде и болельщики..

      5
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий > Путник 13 30 января 2019, 15:09

      Нету кстати осень неплохо провел. Когда рядом с ним опытный защитник с именем он достаточно уверенно смотрится, уж лучше Мевли точно.

      3
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