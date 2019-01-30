Семак рассказал, останутся ли Иванович и Нету в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем центральных защитников команды Бранислава Ивановича и Луиша Нету. Контракты 34-летнего серба и 30-летнего португальца истекают в июле.

«И Иванович, и Нету, у которых истекают контракты, пока в команде. У Бранислава есть опция продления. С Нету мы уже тоже встречались и общались. Принимать решения будем в зависимости от многих факторов.

Мы работаем, мы ждем, мы просматриваем большое количество игроков. Мы не расстраиваемся, у нас есть чем заниматься. Если у нас будет возможность пригласить сильных игроков, мы это сделаем», – сказал Семак.