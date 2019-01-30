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    A Bola: Нету летом уйдет в лиссабонский «Спортинг»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету побывал в Лиссабоне и прошел медицинское обследование для «Спортинга».

    30-летний футболист по окончании сезона покинет «Зенит» на правах свободного агента. Так как его контракт истекает менее чем через полгода, португалец имеет право вести переговоры с другими клубами. Ожидается, что срок контракта составит три года.

    • Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в феврале 2013 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 19 матчей.
    • В составе петербургской команды футболист выиграл чемпионат, Кубок России и дважды – Суперкубок.

    Источник: A Bola

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    30.01.2019 07:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +592

      spaike 30 января 2019, 19:43

      Зенит от этого ничего не теряет, Нету игрок не уровня Зенита.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 12:59

      Удержать его Зениту будет трудно ,да и надо ли это Зениту.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 30 января 2019, 09:54

      Продлите контракт - продайте хотя бы за миллион-полтора, на ровном месте деньги теряют... Тем более он так-то в основе +- играет...

      2
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор > lysenkoff 30 января 2019, 12:32

      Продление контракта тоже стоит денег, к тому же оно даёт какие-то гарантии игроку. На снижение зарплаты он может и не согласиться. И вариант со спортингом может мимо кассы пропустить и остаться на лавке получать зарплату. А так - и игрок не на улицу, и зарплатная ведомость разгружается и допускаю какие-то договорённости с португалами по скидки на Акунью

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