A Bola: Нету летом уйдет в лиссабонский «Спортинг»

Зенит от этого ничего не теряет, Нету игрок не уровня Зенита.
Защитник «Зенита» Луиш Нету побывал в Лиссабоне и прошел медицинское обследование для «Спортинга».
30-летний футболист по окончании сезона покинет «Зенит» на правах свободного агента. Так как его контракт истекает менее чем через полгода, португалец имеет право вести переговоры с другими клубами. Ожидается, что срок контракта составит три года.
- Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в феврале 2013 года.
- В текущем сезоне игрок провел 19 матчей.
- В составе петербургской команды футболист выиграл чемпионат, Кубок России и дважды – Суперкубок.