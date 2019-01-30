A Bola: Нету летом уйдет в лиссабонский «Спортинг»

Защитник «Зенита» Луиш Нету побывал в Лиссабоне и прошел медицинское обследование для «Спортинга».

30-летний футболист по окончании сезона покинет «Зенит» на правах свободного агента. Так как его контракт истекает менее чем через полгода, португалец имеет право вести переговоры с другими клубами. Ожидается, что срок контракта составит три года.