«Севилья» составит конкуренцию «Спортингу» в борьбе за Нету

«Севилья» планирует подписать центрального защитника «Зенита» Луиша Нету.

Летом у 30-летнего футболиста истекает контракт с петербуржцами, и он может присоединиться к испанскому клубу бесплатно. «Севилья» уже связалась с агентом португальца Бруну Карвалью.

Ранее сообщалось, что также интерес к игроку проявляет лиссабонский «Спортинг».