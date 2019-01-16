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    «Севилья» составит конкуренцию «Спортингу» в борьбе за Нету

    «Севилья» планирует подписать центрального защитника «Зенита» Луиша Нету.

    Летом у 30-летнего футболиста истекает контракт с петербуржцами, и он может присоединиться к испанскому клубу бесплатно. «Севилья» уже связалась с агентом португальца Бруну Карвалью.

    Ранее сообщалось, что также интерес к игроку проявляет лиссабонский «Спортинг».

    • Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в начале 2013 года.
    • Защитник провел за петербургскую команду 173 матча, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Record

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    16.01.2019 13:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 16 января 2019, 14:36

      раньше была защита у зенита а теперь НЕТУ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 16 января 2019, 14:11

      Мевлю в подарок вам

      1
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