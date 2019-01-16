«Севилья» составит конкуренцию «Спортингу» в борьбе за Нету

раньше была защита у зенита а теперь НЕТУ
«Севилья» планирует подписать центрального защитника «Зенита» Луиша Нету.
Летом у 30-летнего футболиста истекает контракт с петербуржцами, и он может присоединиться к испанскому клубу бесплатно. «Севилья» уже связалась с агентом португальца Бруну Карвалью.
Ранее сообщалось, что также интерес к игроку проявляет лиссабонский «Спортинг».
- Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в начале 2013 года.
- Защитник провел за петербургскую команду 173 матча, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.