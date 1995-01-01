Нету может сменить «Зенит» на «Спортинг» по окончании сезона

Он нам не нужен.
Нужны игроки типа Гарая.
Центральный защитник «Зенита» Луиш Нету может вернуться в Португалию. По информации A Bola, игроком интересуется «Спортинг».
Летом у 30-летнего футболиста истекает контракт с петербуржцами, и он может присоединиться к лиссабонцам на правах свободного агента.
- Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в феврале 2013 года.
- На родине защитник выступал за «Варзим» и «Насионал».
- В составе петербургской команды футболист выиграл РПЛ, Кубок России и дважды – Суперкубок страны.
- В текущем сезоне Нету провел за «Зенит» 19 матчей.