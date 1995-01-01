Нету может сменить «Зенит» на «Спортинг» по окончании сезона

Центральный защитник «Зенита» Луиш Нету может вернуться в Португалию. По информации A Bola, игроком интересуется «Спортинг».

Летом у 30-летнего футболиста истекает контракт с петербуржцами, и он может присоединиться к лиссабонцам на правах свободного агента.