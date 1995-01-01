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    Нету может сменить «Зенит» на «Спортинг» по окончании сезона

    Центральный защитник «Зенита» Луиш Нету может вернуться в Португалию. По информации A Bola, игроком интересуется «Спортинг».

    Летом у 30-летнего футболиста истекает контракт с петербуржцами, и он может присоединиться к лиссабонцам на правах свободного агента.

    • Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в феврале 2013 года.
    • На родине защитник выступал за «Варзим» и «Насионал».
    • В составе петербургской команды футболист выиграл РПЛ, Кубок России и дважды – Суперкубок страны.
    • В текущем сезоне Нету провел за «Зенит» 19 матчей.

    Источник: A Bola

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