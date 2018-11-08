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    Роналду не вызван в сборную Португалии на матчи с Польшей и Италией. Нету и Эдер – в составе

    Тренерский штаб сборной Португалии не вызвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на матчи Лиги наций с Польшей и Италией.

    4 октября СМИ сообщили, что 33-летний футболист попросил не приглашать его в национальную команду до конца 2018 года. В конце месяца появилась информация, что форвард вернется в сборную к игре с итальянцами.

    В состав португальцев вошли защитник «Зенита» Луиш Нету и нападающий «Локомотива» Эдер.

    Вратари: Бету, Клаудиу Рамуш, Руй Патрисиу.

    Защитники: Седрик Соареш, Жоао Канселу, Жозе Фонте, Луиш Нету, Пепе, Рубен Диаш, Мариу Руй, Рафаэль Геррейру.

    Полузащитники: Бруну Фернандеш, Данилу Перейра, Андре Гомеш, Жоао Мариу, Пицци, Ренату Саншеш, Рубен Невеш, Виллиам Карвалью, Бернарду Силва.

    Нападающие: Андре Силва, Брума, Гонсало Гедеш, Эдер, Рафа.

    Встреча Италия – Португалия состоится 17 ноября в Милане. Матч Португалия – Польша пройдет 19 числа в Гимараеше.

    Источник: Пресс-служба сборной Португалии

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    08.11.2018 17:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 8 ноября 2018, 18:50

      А за какие заслуги там Эдер, это талисман команды? В Локо он честно говоря выглядит недотепой, на фоне остальных игроков.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 17:47

      Фернандеша из Локо тоже нет.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 ноября 2018, 17:33

      так он сам отказался - как это его могут не вызвать без его разрешения

      2
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