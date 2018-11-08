Роналду не вызван в сборную Португалии на матчи с Польшей и Италией. Нету и Эдер – в составе

Тренерский штаб сборной Португалии не вызвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на матчи Лиги наций с Польшей и Италией.

4 октября СМИ сообщили, что 33-летний футболист попросил не приглашать его в национальную команду до конца 2018 года. В конце месяца появилась информация, что форвард вернется в сборную к игре с итальянцами.

В состав португальцев вошли защитник «Зенита» Луиш Нету и нападающий «Локомотива» Эдер.

Вратари: Бету, Клаудиу Рамуш, Руй Патрисиу.

Защитники: Седрик Соареш, Жоао Канселу, Жозе Фонте, Луиш Нету, Пепе, Рубен Диаш, Мариу Руй, Рафаэль Геррейру.

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Данилу Перейра, Андре Гомеш, Жоао Мариу, Пицци, Ренату Саншеш, Рубен Невеш, Виллиам Карвалью, Бернарду Силва.

Нападающие: Андре Силва, Брума, Гонсало Гедеш, Эдер, Рафа.

Встреча Италия – Португалия состоится 17 ноября в Милане. Матч Португалия – Польша пройдет 19 числа в Гимараеше.