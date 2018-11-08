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    Нету: «Санкт-Петербург, пожалуй, лучший город из тех, что я знаю»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету признался, что ему нравится жить в Санкт-Петербурге. По словам футболиста, это лучший город тех, с которыми он знаком.

    Португалец перешел в «Зенит» из «Сиены» в начале 2013 года. Сезон-2017/18 он провел в аренде в «Фенербахче». До этого у себя на родине Нету выступал за «Насионал» и «Варзим».

    «У меня никогда не было моментов, когда бы я чувствовал себя в Санкт-Петербурге некомфортно. Это, пожалуй, лучший город из тех, которые я знаю. Моя семья здесь счастлива. Сын ходит в садик.

    Город дает много возможностей, всегда предлагает тебе что-то интересное. Когда сюда приезжает семья моей жены, они тоже рады здесь находиться. Если у них и было определенное предубеждение против России и Петербурга, то после того, как они здесь побывали, их мнение изменилось», – сказал Нету.

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.11.2018 16:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4951

      polt 8 ноября 2018, 19:56

      Здесь Нету не ошибается.

      0
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 8 ноября 2018, 19:40

      Конечно будет хвалить, потому что сидит на контракте с зарплатой не соответствующей его уровню. В ФНЛ есть гораздо лучше игроки.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +8169

      nik55 8 ноября 2018, 18:19

      ты что из деревни приехал ?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > nik55 8 ноября 2018, 18:48

      Город действительно один из самых красивых в мире,климат только не очень.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9023

      vladik12 8 ноября 2018, 18:05

      Ты просто не был в Гудермесе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 17:40

      По мировым меркам молодой и красивый город.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6375

      порт 8 ноября 2018, 17:34

      А ведь и не поспоришь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 ноября 2018, 17:19

      Трудно с ним не согласится, хотя я видел города одного с Питером порядка.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 ноября 2018, 17:10

      Культурная столица, ничего не попишешь!

      2
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > prezent2017 8 ноября 2018, 17:19

      Была культурной..угробили..

      2
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