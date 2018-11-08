Нету: «Санкт-Петербург, пожалуй, лучший город из тех, что я знаю»

Защитник «Зенита» Луиш Нету признался, что ему нравится жить в Санкт-Петербурге. По словам футболиста, это лучший город тех, с которыми он знаком.

Португалец перешел в «Зенит» из «Сиены» в начале 2013 года. Сезон-2017/18 он провел в аренде в «Фенербахче». До этого у себя на родине Нету выступал за «Насионал» и «Варзим».

«У меня никогда не было моментов, когда бы я чувствовал себя в Санкт-Петербурге некомфортно. Это, пожалуй, лучший город из тех, которые я знаю. Моя семья здесь счастлива. Сын ходит в садик.

Город дает много возможностей, всегда предлагает тебе что-то интересное. Когда сюда приезжает семья моей жены, они тоже рады здесь находиться. Если у них и было определенное предубеждение против России и Петербурга, то после того, как они здесь побывали, их мнение изменилось», – сказал Нету.