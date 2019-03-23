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    Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету прокомментировал результат товарищеского матча против «Аустрии» (3:0).

    — Это была всего лишь товарищеская игра. После «Спартака» получили несколько выходных. На подготовку к сегодняшнему матчу оставались лишь четверг и пятница. Многие игроки пропускали сегодняшний матч, их место заняли футболисты, имевшие мало игровой практики. Мы провели неплохой первой тайм. Пропустив второй мяч, мы стали действовать менее организованно, позволяли «Аустрии» слишком многое. Мы действовали не очень компактно, а также нам не хватило настроя. Многие ребята устали, так что было сложно. Но опять же, — это лишь товарищеский матч, и не будем проецировать его итоги на официальные игры. Беспокоиться не о чем.

    — До конца чемпионата осталось десять туров. Какая команда сейчас — главный соперник «Зенита» в борьбе за титул?

    — Впереди нас ждет трудная борьба. Сейчас мы находимся в неплохом положении, у нас остались шесть домашних игр и четыре выездные. Конечно, в гостях нас ждут непростые матчи. Но думаю, все возможно. Мы сделаем все, чтобы победить в чемпионате.

    • «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.
    • Следующий официальный матч пройдет 31 марта, это будет игра с «Оренбургом» в чемпионате России.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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