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    Какой вы футболист?

    Нету – о новом контракте с «Зенитом»: «На данный момент нет никакого решения»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал о том, на какой стадии находятся переговоры о продлении контракта с клубом. Соглашение между сторонами рассчитано до середины 2019 года.

    — Ваш контракт действует до следующего лета. Уже приняли какое-либо решение по поводу соглашения с клубом?

    — На данный момент нет. Я сфокусирован на том, чтобы играть за клуб как можно больше, победить в чемпионате. Затем мы поговорим с «Зенитом», я обсужу ситуацию с семьей, и мы примем решение.

    Источник: ФК «Зенит»

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    26.10.2018 11:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 26 октября 2018, 21:35

      Сейчас он играет как никогда прежде стабильно. Видимо полезно не продлевать контракт раньше времени.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 октября 2018, 21:17

      Оно будет по окончании контракта, и ты станешь свободным агентом...

      3
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 26 октября 2018, 18:28

      Зачем его вообще брали! Очень низкого уровня игрок даже для РФПЛ. Хотя когда деньги девать некуда можно и так, а можно ещё и по всей Европе в клубы деньги вкладывать или содержать "Эхо Москвы", вместо того чтобы подумать о развитии спорта в стране из недр которых богатства выкачиваешь.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 18:07

      Ничего особенного.

      3
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      Рейтинг: +255

      aleksander 26 октября 2018, 16:30

      Нет,нет,и ещё раз нет!!! С таким "чудом" продлевать точно не стоит!!!

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      Рейтинг: +1236

      омск55 26 октября 2018, 16:20

      Что с ним что без него , Зенит играет сейчас средненько

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 26 октября 2018, 14:24

      я уверен эти дилетанты горе руководители Зенита подпишут его ещё на пару лет это будет полный пиsд...ц

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 26 октября 2018, 14:04

      Не нужен абсолютно, очень слабый игрок. Сейчас чуть получше обычного играет, из-за того что контракт кончается.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 26 октября 2018, 12:46

      Средний игрок - таких много.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 12:02

      Пока контракта нет, играет, как контракт заключат, сразу перестанет. Надо тянуть до мая!

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