Нету – о новом контракте с «Зенитом»: «На данный момент нет никакого решения»

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал о том, на какой стадии находятся переговоры о продлении контракта с клубом. Соглашение между сторонами рассчитано до середины 2019 года.

— Ваш контракт действует до следующего лета. Уже приняли какое-либо решение по поводу соглашения с клубом?

— На данный момент нет. Я сфокусирован на том, чтобы играть за клуб как можно больше, победить в чемпионате. Затем мы поговорим с «Зенитом», я обсужу ситуацию с семьей, и мы примем решение.