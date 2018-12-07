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    • Нету: «Не знаю, почему «Краснодар» проводит дома пять игр подряд»

    Нету: «Не знаю, почему «Краснодар» проводит дома пять игр подряд»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился мнением о лидерстве петербургского клуба в турнирной таблице РПЛ.

    – Отрыв «Краснодара», идущего вторым, сократился в прошлом туре до двух очков. Это дополнительно стимулирует или заставляет нервничать?

    – Когда мы дома обыграли «Краснодар», я сказал после матча, что эта команда будет бороться за высокие места до самого конца чемпионата. Она не слишком поменялась по сравнению с прошлым годом, когда «быки» показывали очень хорошую игру. Правда, не знаю, почему так получилось, что сейчас «Краснодар» проводит дома пять игр чемпионата подряд. Для любой команды такой календарь дает серьезное преимущество.

    Что касается вашего вопроса, пусть между нами сейчас осталось всего два очка разрыва, но если мы хотим сохранить лидерство, то должны выдерживать любое давление. «Зенит» всегда борется за чемпионство, и сейчас у нас впереди еще четырнадцать игр, в которых мы должны показать наши лучшие качества. Для начала сейчас нужно хорошо закончить год, удачно сыграв с «Рубином» и сохранив отрыв, по крайней мере, в два очка.

    На данный момент в активе «Зенита» 34 очка. «Краснодар», занимающий второе место, набрал на два балла меньше.

    «Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2018 22:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 14:54

      Никакого преимущества это не дает. Играть на выезде тоже придется.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 8 декабря 2018, 10:58

      Я скажу один умный вещь(только ты не обижайся!) :Потому,что вначале они путешествовали по стране.А ты и не заметил.Потому у тебя и имя-Нету. А чего-сам подумай!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 8 декабря 2018, 09:23

      Он не знает,что "Умом Россию не понять,в Россию надо только верить"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 декабря 2018, 00:16

      Там даже снег теплее...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 7 декабря 2018, 23:53

      Потому что в России зима парниша, а в Краснодаре тепло....чего непонятного !!!

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 7 декабря 2018, 23:45

      Ты ещё пожалуйся, что Кранодару ещё минимум на Кубок играть, а Зениту - нет.
      Математика - не география.

      2
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 7 декабря 2018, 23:14

      Лучше пускай в Краснодаре в декабре играют чем в Красноярске...

      3
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 7 декабря 2018, 23:01

      Очередная бомбардировская Шняга

      0
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат 7 декабря 2018, 22:52

      Нету думает, что если команда 5 туров играет дома, а потом 5 туров на выезде, то это серьезное преимущество? Чудак, ведь 5 игр подряд на выезде - это очень плохо. После каждой игры надо лететь домой тренироваться, а потом опять лететь на следующую игру. Через месяц такого режима запоешь алилуйю. Наоборот, лучше тем, кто дома играет через раз, как это делают Зенит, ЦСКА и Спартак.

      3
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      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 7 декабря 2018, 22:31

      Очко сыграло!

      3
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