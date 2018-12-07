Нету: «Не знаю, почему «Краснодар» проводит дома пять игр подряд»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился мнением о лидерстве петербургского клуба в турнирной таблице РПЛ.

– Отрыв «Краснодара», идущего вторым, сократился в прошлом туре до двух очков. Это дополнительно стимулирует или заставляет нервничать?

– Когда мы дома обыграли «Краснодар», я сказал после матча, что эта команда будет бороться за высокие места до самого конца чемпионата. Она не слишком поменялась по сравнению с прошлым годом, когда «быки» показывали очень хорошую игру. Правда, не знаю, почему так получилось, что сейчас «Краснодар» проводит дома пять игр чемпионата подряд. Для любой команды такой календарь дает серьезное преимущество.

Что касается вашего вопроса, пусть между нами сейчас осталось всего два очка разрыва, но если мы хотим сохранить лидерство, то должны выдерживать любое давление. «Зенит» всегда борется за чемпионство, и сейчас у нас впереди еще четырнадцать игр, в которых мы должны показать наши лучшие качества. Для начала сейчас нужно хорошо закончить год, удачно сыграв с «Рубином» и сохранив отрыв, по крайней мере, в два очка.

На данный момент в активе «Зенита» 34 очка. «Краснодар», занимающий второе место, набрал на два балла меньше.

«Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший