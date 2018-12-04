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    «Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший


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    Голосов: 7
    04.12.2018 13:25
    У будущих чемпионов так было часто.

    «Зенит» выиграл первый круг с хорошим отрывом, затем подпустил к себе «Краснодар», но все еще близок к тому, чтобы уйти на перерыв на первом месте. При этом все 16 туров «Зенит» находился на верхней строчке таблицы – это уникальный случай, а в какой-то момент разрыв между ним и ближайшим преследователем составлял целых семь очков. Сейчас на счету «Зенита» 34 балла после 16 матчей. У «Краснодара» на два очка меньше.

    Сколько очков в самом начале второго круга набирал будущий чемпион в предыдущие сезоны по схеме осень-весна? Выделены клубы, которые набрали за 16 туров меньше, чем сейчас «Зенит».

    • 2012/13: ЦСКА – 39
    • 2013/14: ЦСКА – 30
    • 2014/15: «Зенит» – 38
    • 2015/16: ЦСКА – 36
    • 2016/17: «Спартак» – 37
    • 2017/18: «Локомотив» – 33

    «Зенит» лидирует в таблице по набранным очкам. Но по каким еще компонентам клуб из Санкт-Петербурга – лучший в чемпионате на данный момент? Мы отобрали девять показателей сайта WhoScored.

    • Забитые голы – 26 (лучший – «Краснодар» – 30)
    • Пропущенные голы – 15 (ЦСКА – 7)
    • Удары в среднем – 13,6 («Краснодар» – 17)
    • Удары в створ в среднем – 5,3
    • Владение мячом – 53,3% («Краснодар» – 59,2%)
    • Точность передач – 81,1% («Краснодар» – 82,2%)
    • Количество обводок в среднем – 4,4 («Арсенал» – 5,6)
    • Выигранные верховые единоборства – 16,9 («Рубин» – 21,8)
    • Обостряющие передачи в среднем – 9,3 («Краснодар» – 13)

    «Зенит» лидирует лишь в одном из них. Интересно, сколько таких номинаций по итогам сезонов выиграли чемпионы предыдущих лет? Мы отследили пять последних, поскольку WhoScored считает статистику с сезона-2013/14.

    Сезон-2013/14

    ЦСКА стал чемпионом, но ни в одной из вышеобозначенных дисциплин не был лучшим. Ни в одной! Тот сезон вообще был довольно странным: после 20 туров ЦСКА шел на пятом месте, отставая от лидера аж на девять очков, а потом выиграл все десять оставшихся матчей и стал чемпионом.

    Сезон-2014/15

    Чемпионский «Зенит» меньше всех пропустил, был лучшим во владении мячом и точности передач. В общем, аккуратность во всем и заслуженное чемпионство, та команда с Халком, Витселем, Гараем и Хави Гарсией действительно была мощной и потом зажгла в Лиге чемпионов осенью 2015-го.

    Сезон-2015/16

    Чемпион здесь ЦСКА, и вновь ноль побед в девяти основных номинациях. Армейцам при Леониде Слуцком и не нужно было выделяться в чем-то одном: команда лучше всех подмечала ошибки соперника и умело ими пользовалась, а такое сложно выразить в цифрах.

    Сезон-2016/17

    «Спартак» стал первым по ударам в створ и разделил лидерство с «Анжи» по обводкам. А если бы не занимался не пойми чем в ничего не решавшем последнем туре с «Арсеналом» (0:3 с ранним удалением), то наверняка выиграл бы и в других компонентах – по количеству ударов «Спартак» отстал от ЦСКА всего лишь на один, по обостряющим пасам – на три.

    Сезон-2017/18

    «Локомотив» наряду с «Зенитом» пропустил меньше всех в чемпионате, но больше ни в одном компоненте не был лучшим. Более того, кое-где даже близко к лидерам не подходил. Зато отпраздновал чемпионство за тур до конца. Не напоминает ли это чемпионский ЦСКА Слуцкого?

    Интересно также было бы посмотреть, кто из игроков нынешнего «Зенита» и в каких основных статистических компонентах сейчас является лучшим в чемпионате или, например, входит в топ-5.

    • Голевые передачи – Дриусси (6) делит первое место
    • Точность передач – Нету (89,3%) на втором месте, Паредес (87,4%) – четвертый
    • Обостряющие передачи – Паредес (2,2) делит второе место
    • Удары в створ – Ерохин (1,2) делит второе место
    • Выигранные верховые единоборства – Дзюба (4,4) – второе место

    «Зенит»-2015 и «Спартак»-2017 играли в более интересный и куражный футбол, чем чемпионские ЦСКА и «Локомотив». «Зенит» – благодаря исполнителям высочайшего уровня, «Спартак» – из-за дичайшего желания наконец-то выиграть титул. За ЦСКА и «Локо» следить было не настолько интересно, но выиграли они свои трофеи примерно в одинаковой манере – сверхуспешно наказывая за ошибки своих соперников.

    Нынешний «Зенит» при Сергее Семаке пока что напоминает команды Леонида Слуцкого и Юрия Семина – в нем нет какой-то особенной яркости, но она умеет добиваться результата и при совсем неяркой игре. За счет чего «Зенит» побеждает – далеко не все смогут перечислить по пунктам, но факт остается фактом: питерцы лидируют в РПЛ весь сезон, а еще они выиграли группу в Лиге Европы. Желать большего, наверное, было бы нельзя.

    Прагматичность против красоты – извечное футбольное противостояние, такие столкновения мы видим в любых турнирах и на любых стадиях. Сейчас оно есть и в России – «Зенит» нередко скучен, но лидирует, «Краснодар» – фантастически красив, а отстает всего на пару очков. Вероятно, такая дуэль ждет нас и по весне.

    Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?

    Лучшие игроки первого круга в цифрах

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 5 декабря 2018, 14:09

      Да не очень правильно это, сравнивать команды др. с др. по техническим параметрам. Ведь тем и интересен футбол, что далеко не всегда цифры на бумаге, есть доказательства непременного выигрыша того, у кого эти цифири лучше. Основным мерилом всё же будет итоговый счёт на табло и место в турнирной таблице, как следствие его. А сейчас торопиться не надо, исчо впереди зимний перерыв и очень много игр , где всё исчо может перевернуться с ног на голову. Так что всё не так однозначно на сегодняшний день. Аминь.

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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 5 декабря 2018, 07:39

      Зенит не показывает красивой игры, но за него не стыдно в этом сезоне. Сейчас мне кажется зенит слегка подсел, надо бы до терпеть до перерыва , а далее отдохнуть подготовится и вперед к чемпионству !!!

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 4 декабря 2018, 20:28

      О, узнаю российских болельщиков...
      Начало сезона - да не, Семак не тянет, Зенит провалится
      Три месяца спустя - Семак топ! Богданыч Лучший!
      Пять месяцев спустя - Семак не готов, команда разобрана, он не уровень клуба.
      Пздц, товарищи.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > dddolphin 5 декабря 2018, 00:38

      Забыл добавить, что команда не укомплектована и нужны бабки на трансферы! ))))))))))

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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 4 декабря 2018, 19:22

      Краснодар лутщий клуб в России для меня!!
      По всем параметрам

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > sachsen-leipzig 4 декабря 2018, 23:45

      в школу иди 2 за грамматику

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      Рейтинг: +555

      avera 4 декабря 2018, 18:48

      В прошлом сезоне тоже кричали Зенин-чемпион.Сдулся.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 декабря 2018, 18:24

      Игра пока не так красива, как хотелось бы -- но на это нужно больше времени , чем то , что было у команды с Семаком -- главное что выигрывают !!!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 декабря 2018, 17:59

      Вспомнил статью которая была в сентябре, аФтор там орал, что зина чемрион, и пусть кто хочет делает скрин... Кто нить помнит этого аФтора? )))
      Нашел, во, афтор конечно Егоров... ))))))))
      https://bombardir.ru/articles/455205-Zenit-budet-chempionom-Skrinte

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      Рейтинг: +713

      Илья Егоров > ufos73 4 декабря 2018, 23:54

      Зенит идет на первом месте. У него есть преимущество (пусть и небольшое). Плюс матч дома в последнем туре перед перерывом - при своих трибунах у Питера лучше получается.

      Не болею за Зенит, но уверен, что в этом сезоне он станет чемпионом. А как станут - это уже отдельный вопрос.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Илья Егоров 5 декабря 2018, 00:46

      Лично за Семака? Ну и как ща ощущения? )))
      Как говорится, Поспоришь людей насмешишь

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      Рейтинг: +713

      Илья Егоров > ufos73 5 декабря 2018, 01:46

      А я сказал, что лично за Семака или за кого-нибудь другого? Семак мне симпатичен как личность: своими внефутбольными действиями он действительно заслуживает какой-то поддержки.

      Но вы вряд ли поймете мои слова правильно. Перефразируете, посмеетесь и останетесь довольны. Продолжайте: это, как и ваша аватарка, очень хорошо характеризуют вас :)

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Илья Егоров 5 декабря 2018, 10:45

      Понимаю... И еще я понимаю, что личность хороша дома с друзьями, а на работе нужны совсем другие качества...

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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 4 декабря 2018, 16:01

      По количеству обводок лучший - "Арсенал". Прикольно.

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      Рейтинг: +11

      apik71 4 декабря 2018, 15:54

      анализ ради анализа. Статья ни о чём!

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      Рейтинг: +25031

      bset 4 декабря 2018, 15:53

      Ох уж этот сезон 13/14 и оплеуха от Динамо. Вот тогда-то все и началось) Спасибо за те 2:4))

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