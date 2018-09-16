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    «Зенит» будет чемпионом. Скриньте


    3.3
    Голосов: 25
    16.09.2018 18:31
    С главной интригой все ясно.

    С Семаком «Зенит» уже продемонстрировал лучший старт за последние три сезона. Нет, дело касается не результата: полно побед в начале первого круга было и при Манчини, и при Луческу. Разница в том, что эти два персонажа дерзко реагировали на любой провал. Семак же обходит конфликты, делает правильные шаги и каким-то чудесным образом оживляет игру. Кажется, никто не удивится, если Семак сделает эту команду официальным чемпионом уже через полгода.

    У «Зенита» нет Лиги чемпионов

    Обычно для клуба с кошельком, большим чем у всей второй восьмерки РПЛ, этот факт – однозначный минус. Но для Семака это идеальные условия, чтобы продержать куражную волну. Выступление в ЛЧ с не до конца проработанной игрой – выстрел в висок. Играть в ламповой Лиге Европы со всякими «копенгагенами», «бордо» и «славиями» – одно удовольствие.

    Плюс, если отталкиваться, от соперников по РПЛ, можно сделать вывод: «Зенит» находится в максимально выгодном еврокубковом положении. У ЦСКА в обойме полтора здоровых игрока, но им биться с «Реалом», «Ромой» и «Викторией». «Локомотив» набрал топов в летнее трансферное окно, но играет так, словно только что выбрался из ФНЛ. «Спартак» без Промеса – главная загадка этого сезона. Не очень понятно, кем Каррера заменит голландца: молодежью или тем же Педро Рошей. Плюс у москвичей соперники по ЛЕ посерьзнее, чем у команды из северной Столицы.

    У «Зенита» в плане состава все в порядке. Ту орду игроков, которую Луческу привез в Петербург два года назад, Семак спокойно адаптирует к своим правилам. Питерцы без проблем вывезут постоянное участие в двух турнирах осенью. И даже периодическое появление Кубка России в календаре вряд ли сломает идиллию Семака.

    В «Зените» раскрылись топы

    Дзюба забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи в первых девяти матчах сезона. В активе Алекандра Ерохина 5 очков по системе «гол+пас» в этом розыгрыше РПЛ (больше только у Федора Чалова – 7). А еще Набиуллин, Мак, Эрнани, Нету, Анюков плюс те же Ерохин, Дзюба и Шатов – Семак не требовал новых звезд, а просто навел порядок в огромном наследстве двух прошлых тренеров, которые постоянно критиковали собственные ресурсы и выкидывали игроков в аренды целыми пачками. Семак пришел и доказал: дело не в кадрах, в управлении ими. Оказалось, что вчерашние неудачники при верном подходе очень хороши. Теперь они сияют и наверняка рубятся за поверившего в них молодого тренера с удвоенной энергией.

    У «Зенита» удивительный тренер

    Предыдущие факты – подводка к самому важному. Сергей Семак – это дико классные истории про большую семью, человеческие взаимоотношения со всеми командами, в которых он поиграл, и их болельщикам. Все это только дополняет образ замечательного тренера Семака. Он не спорил, когда руководство не дало ему денег на укрепление состава, воспользовался действующими активами, подписал суперкрутого Клаудио Маркизио, и теперь смотрит на оппонентов сверху вниз. Он не ищет дурацких оправданий после каких-нибудь фейлов, а спокойно разбирает ситуацию. Семак – находка для «Зенита». Именно добро улыбающийся в бороду тренер с отличным характером и нужен был команде, по уши закопавшейся в бесконечные скандалы со стадионом, обвинениями судей и соперников в нечестной игре.

    Не удивляйтесь, если «Зенит» действительно станет чемпионом по итогам сезона. Пока именно он больше подходит для этого. С точки зрения психологии – да. С точки зрения поставленной игры – да. «Зенит» выглядит легче и увереннее своих соперников. Да и образ денежной кормушки, прочно приросший к клубу за последние годы, распадается с каждым празднованием гола Дзюбы в стиле воинского приветствия.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 25
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 18 сентября 2018, 16:05

      Полагаю, что такие глупые выводы может делать только враг команды и города. Год назад были еще более хвалебные отзывы, и только немногие предостерегали: не торопитесь! Не торопитесь! Я был среди них (это легко проверить). Так и сейчас. Говорить еще не о чем. О перспективах команды на сезон можно говорить после 20-25 тура. Остановите этих болтунов, Бомбардир!

      1
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      Рейтинг: +628

      somn 18 сентября 2018, 13:09

      Мы это уже проходили. Лучше скрестим пальцы и промолчим.

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 18 сентября 2018, 10:31

      Цыплят по весне считают:)))) Зенит уже какой год мощно играет первую половину чемпионата, а вторую проваливает.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 сентября 2018, 20:12

      зачем плагиатом заниматься это уже писали в прошлом году в начале сезона итог всем и так ясен как пень

      4
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      Рейтинг: +130

      Холстомер > Полная Канистра 19 сентября 2018, 10:11

      Не как пень, а как день )

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 17 сентября 2018, 13:40

      Кони могут составить конкуренцию, да и Ростов с Валерой нужно опасаться. Но если хватит сил не расслаблять булки, этот сезон должен стать золотым.

      0
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      Рейтинг: +468

      Alemann 17 сентября 2018, 12:49

      Не накаркаешь, не старайся.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 сентября 2018, 12:01

      в прошлом октябре про Зенит здесь тоже самое писали... )))
      но больше хочется Семаку удачи пожелать, надеюсь, хороший тренер вырастет...

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 17 сентября 2018, 10:32

      Согласен с автором. Делать такие заявления вроде и преждевременно и в прошлом году "Зениту" тоже рано приписали чемпионство, но в этом сезоне действительно всё по-другому, да и конкурентов пока не имеется.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 17 сентября 2018, 08:53

      боюсь чемпионом станит некий краснодар, скриньте

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 17 сентября 2018, 08:48

      Зенит радует своими результатами, но что то уж слишком рано говорить о победе в чемпионате... На сегодняшний момент зенит победил всех кого должен был побеждать (Енисей, Арсенал, Уфа, Урал, Рубин), согласитесь далеко не лидеры чемпионата, со Спартаком ничья, с Оренбургом тоже могли ничью получить... Надо посмотреть как с ЦСКА, Локомотивом, Краснадаром, Ростовом, Динамо играть будут, а потом уже такие громкие заголовки писать !!!

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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 > KPCCSPB 17 сентября 2018, 12:55

      в 2007 Зенит вообще ни у кого из прямых конкурентов не выиграл! спартаку дважды 1-3 проиграл, но....все помнят чем закончился тот сезон!отчаянный прыжок Домингеса сделал Зеню чемпионом!

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